Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
X
Locales

El tiempo para este jueves 19 de marzo en Santiago del Estero: nublado y máxima de 31ºC

Se espera una jornada con alta humedad, según informó el SMN.

Hoy 01:42

El clima en Santiago del Estero se presentará estable este jueves 19 de marzo, con temperaturas elevadas y escasa probabilidad de lluvias.

De acuerdo al pronóstico, la jornada tendrá una mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 31°C, en un contexto de cielo mayormente nublado durante todo el día.

Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones será muy baja mientras que el viento se mantendrá calmo y la humedad elevada, cercana al 88%.

Las condiciones se mantendrán sin grandes cambios a lo largo de la jornada, tanto en la mañana como en la tarde y la noche, con predominio de nubosidad y temperaturas acordes a la época.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video | Grave situación en Atamisqui por la crecida: familias evacuadas y campaña solidaria en marcha
  2. 2. Fito Páez y Sofía Gala, en pareja: aseguran que pronto oficializarán su relación con un anuncio especial
  3. 3. Desbaratan red de trata en Recoleta: procesan a nueve hombres por explotar a 50 mujeres en un falso boliche
  4. 4. Tras el bombardeo a su mayor yacimiento de gas, Irán lanzó una amenaza mundial: “Consecuencias incontrolables”
  5. 5. “Alguien me sacó a mi hija”: el desesperado pedido de la mamá de la nena que desapareció en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT