El tiempo para este jueves 19 de marzo en Santiago del Estero: nublado y máxima de 31ºC

Se espera una jornada con alta humedad, según informó el SMN.

Hoy 01:42

El clima en Santiago del Estero se presentará estable este jueves 19 de marzo, con temperaturas elevadas y escasa probabilidad de lluvias.

De acuerdo al pronóstico, la jornada tendrá una mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 31°C, en un contexto de cielo mayormente nublado durante todo el día.

Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones será muy baja mientras que el viento se mantendrá calmo y la humedad elevada, cercana al 88%.

Las condiciones se mantendrán sin grandes cambios a lo largo de la jornada, tanto en la mañana como en la tarde y la noche, con predominio de nubosidad y temperaturas acordes a la época.