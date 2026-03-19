Así se jugará la primera fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol

El certamen llevará el nombre de “Juan Carlos Paz”, en homenaje a un histórico dirigente de Vélez de San Ramón.

Hoy 14:48

La Liga Santiagueña de Fútbol dio un paso clave de cara al inicio de la temporada 2026 al confirmar la primera fecha del Torneo Anual, que contará con la participación de los clubes de la provincia distribuidos en tres zonas.

La primera jornada tendrá clásicos y duelos atractivos. En la Zona Capital, se enfrentarán Mitre vs. Estudiantes, Güemes vs. Comercio y Yanda FC vs. Central Córdoba, quedando libre Unión Santiago.

Por su parte, en la Zona Banda, sobresale el cruce entre Vélez y Banfield, además de Central Argentino vs. Villa Unión y Sarmiento vs. Agua y Energía, con Instituto Santiago libre.

La Zona Robles tendrá uno de los platos fuertes de la fecha con el clásico de Forres entre Defensores y Atlético, además de Independiente de Fernández vs. Unión de Beltrán e Independiente de Beltrán vs. Sportivo Fernández. Cabe recordar que el formato de competencia establece que clasificarán a cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros de la zona de siete equipos, lo que anticipa un torneo competitivo desde el arranque.