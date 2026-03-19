Boca avanza con la ampliación de La Bombonera: la CNRT aprobó el anteproyecto

El club dio otro paso clave en su proyecto para ampliar el estadio. Ahora restan nuevas aprobaciones antes de llegar a la Legislatura porteña.

Hoy 18:00

Boca Juniors dio un nuevo paso en su ambicioso plan de ampliación de La Bombonera: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobó el anteproyecto presentado por la dirigencia xeneize, tras un exhaustivo análisis técnico. Este visto bueno se suma al que había otorgado recientemente Ferrosur, confirmado días atrás por Juan Román Riquelme.

Si bien esta aprobación aún no habilita el inicio de las obras, representa un avance fundamental en el objetivo del club de contar con un estadio ampliado que alcance una capacidad cercana a 84.500 espectadores. El proyecto contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, además de un puente que cruzará por encima de las vías para conectar con las bandejas superiores y mejorar los accesos.

El expediente continuará ahora su recorrido en otros organismos clave, como ADIFSA y AABE. El primero se encarga de la infraestructura ferroviaria, mientras que el segundo administra los bienes inmuebles del Estado, por lo que ambos deberán evaluar la viabilidad del proyecto en relación a las tierras y vías involucradas.

En caso de obtener luz verde en estas instancias, el plan pasará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá la decisión final. Si todo avanza sin contratiempos, en Boca proyectan iniciar las obras durante este mismo año.

Un punto importante es que, durante gran parte de la construcción, el equipo no deberá mudarse de estadio. Recién cuando comiencen los trabajos sobre el sector de la calle Del Valle Iberlucea —donde se reconstruirán palcos y plateas—, el club analiza alternativas como el Estadio Único de La Plata o el Estadio José Amalfitani para hacer de local.

De esta manera, Boca sigue dando pasos firmes hacia un proyecto histórico que busca transformar su estadio sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.