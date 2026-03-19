La Municipalidad conmemorará el Día del Artesano con una feria que se realizará este sábado en la plaza libertad

El evento se hará el próximo sábado 21 de marzo de 10 a 23.

Hoy 21:52

En conmemoración por el Día Internacional del Artesano, la Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Cultura y del MAM – Mercado Artesanal Municipal, organizará una feria en la Plaza Libertad.

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El evento se desarrollará el sábado 21 de marzo, de 10 a 23 horas.

Los visitantes podrán recorrer un espacio dedicado a la cestería, el macramé, la cuchillería, los tejidos, la cerámica, el fieltro, el telar y el tallado en madera, apreciando la calidad y la dedicación que implica cada pieza única.

Además, se desarrollarán demostraciones en vivo y se dictarán talleres. También habrá música en vivo, con la actuación especial de Alicia Pereyra, Sicro Folk, Dúo El Portal, Alma Terra, Dúo Antú y Atorrantes.

En tanto, durante la jornada del jueves se realizó un acto en el Mercado Artesanal Municipal (MAM), ubicado en el Parque Norte, y contó con la presencia de autoridades municipales, reconocidos artesanos locales y público en general en donde se destacó este de promoción y venta de artesanías con expositores de diferentes puntos de la provincia.

El MAM abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, donde se exhiben y comercializan productos textiles, de cerámica, cuero, cestería, orfebrería, cuchillería y madera tallada, entre otros rubros.