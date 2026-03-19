Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
X
Locales

La Municipalidad conmemorará el Día del Artesano con una feria que se realizará este sábado en la plaza libertad

El evento se hará el próximo sábado 21 de marzo de 10 a 23.

Hoy 21:52
artesanos municipalidad capital

En conmemoración por el Día Internacional del Artesano, la Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Cultura y del MAM – Mercado Artesanal Municipal, organizará una feria en la Plaza Libertad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento se desarrollará el sábado 21 de marzo, de 10 a 23 horas.

Los visitantes podrán recorrer un espacio dedicado a la cestería, el macramé, la cuchillería, los tejidos, la cerámica, el fieltro, el telar y el tallado en madera, apreciando la calidad y la dedicación que implica cada pieza única.

Además, se desarrollarán demostraciones en vivo y se dictarán talleres. También habrá música en vivo, con la actuación especial de Alicia Pereyra, Sicro Folk, Dúo El Portal, Alma Terra, Dúo Antú y Atorrantes.

En tanto, durante la jornada del jueves se realizó un acto en el Mercado Artesanal Municipal (MAM), ubicado en el Parque Norte, y contó con la presencia de autoridades municipales, reconocidos artesanos locales y público en general en donde se destacó este de promoción y venta de artesanías con expositores de diferentes puntos de la provincia.

El MAM abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, donde se exhiben y comercializan productos textiles, de cerámica, cuero, cestería, orfebrería, cuchillería y madera tallada, entre otros rubros.

TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Alguien me sacó a mi hija”: el desesperado pedido de la mamá de la nena que desapareció en Córdoba
  2. 2. Encontraron sana y salva a Esmeralda Pereyra López y ya está con su familia
  3. 3. Indignación en el barrio Vinalar: robaron y profanaron una capilla
  4. 4. Video | Grave situación en Atamisqui por la crecida: familias evacuadas y campaña solidaria en marcha
  5. 5. Luego de tres meses de agonía, murió una joven santiagueña que fue golpeada brutalmente por su pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT