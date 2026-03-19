Mateo Retegui vuelve a escena: Milan lo sigue de cerca y sueña con repatriarlo

El nombre de Mateo Retegui vuelve a sonar con fuerza en Europa. A menos de un año de su llegada a Al-Qadisiya, el delantero es seguido de cerca por el AC Milan, que analiza su posible incorporación de cara a la próxima temporada.

Lejos del foco de las grandes ligas, Retegui no bajó su nivel: suma 18 goles y una asistencia en 28 partidos, números que lo mantienen como una pieza clave para la Selección de Italia. Su rendimiento no solo ilusiona a la Azzurra en su camino al Mundial, sino que también lo posiciona nuevamente en el radar de clubes importantes.

Según informó el medio Tuttosport, ya hubo contactos entre Igli Tare y Alessandro Moggi, agente del ex Boca Juniors, con el objetivo de explorar una posible negociación. Sin embargo, no es el único nombre en carpeta, ya que el Milan también evalúa opciones como Gabriel Jesus, Moise Kean y Robert Lewandowski.

La operación no será sencilla. El club saudí invirtió 68,5 millones de euros para ficharlo desde Atalanta en 2025 y le firmó contrato hasta 2028. Además, el delantero se encuentra cómodo tanto en lo deportivo como en lo económico, con un salario difícil de igualar para el conjunto rossonero.

Mientras tanto, Retegui se entrena en Florencia junto a la selección italiana, con la mirada puesta en el duelo ante Irlanda del Norte del 26 de marzo. Más allá de los rumores de mercado, su foco está claro: clasificar al Mundial, aunque Europa vuelve a aparecer en el horizonte.