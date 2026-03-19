El Intituto Espacio de la Memoria anunció actividades por los 50 años del último golpe militar

Representantes de organismos de Derechos Humanos de Santiago del Estero, hicieron la convocatoria.

Hoy 22:50

El Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero dio a conocer las actividades que se realizarán con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, a 50 años del último golpe militar en Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria fue realizada por Ana María Domínguez, presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia; el director del IEM, Luis Garay, y representantes de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas, feministas, de la diversidad y estudiantiles.

El martes 24 de marzo se realizará una marcha bajo las consignas: “La cárcel es el único lugar para un genocida, unidad contra la ultraderecha” y “La memoria enseña, la verdad se construye la justicia se milita”.

La columna partirá desde Plaza Libertad a las 18 horas y hará una parada en el ex centro de clandestino de detención en calle Belgrano para luego llegar la Plaza Del Maestro, donde se desarrollarán actividades alusivas y será leído un documento. También se presentará un mural y se colocará una placa recordatoria.

También en el marco de este acontecimiento de la historia reciente, este viernes a las 20 en el Instituto Espacio de la Memoria, habrá un encuentro con lectura de cuentos y poesías y espectáculos musicales bajo el lema “La memoria late”.

En tanto, el 23 de marzo se realizará una vigilia organizada por el Atelier Cultural de La Banda; también será presentado el libro “Hijos la Historia” en la Casa del Bicentenario del Parque Aguirre.