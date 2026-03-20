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Fernando Savore: “El bolsillo del laburante no da más”

El vicepresidente de la Federación Nacional de Almaceneros dialogó con Radio Panorama y explicó el momento crítico que atraviesa el sector por la baja en las ventas y la incontrolable inflación. “Estamos al borde de una estanflación”, remarcó.

Hoy 11:20
Fernando Savore.

El consumo en el país no repunta y las alarmas no dejan de encenderse en absolutamente todos los sectores. Uno de ellos, el llamado de los comercios de cercanía, no es ajeno a esta realidad y ve como todos los días los clientes se “rebuscan” para poder comprar los alimentos indispensables.

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En este sentido, el vicepresidente de la Federación Nacional de Almaceneros, Fernando Savore, conversó con Radio Panorama de Santiago del Estero y reconoció los aumentos de precios en alimentos y productos básicos, los que repercuten en una evidente y pronunciada caída en las ventas durante los primeros meses de este año 2026.

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“El bolsillo del laburante no da más”, remarcó Savore, y precisó que la situación obliga a los comerciantes a pensar permanentemente en “reinventar el negocio”.

Para Savore, el país está “al borde de una estanflación”, es decir, una combinación entre el amento de precios y un estancamiento de la actividad económica., por lo que el futuro no sería tan bueno como indican desde el Gobierno nacional.

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“En principio, lo que escuché es la promesa que el segundo semestre vamos a ver la luz al final del túnel. Esperamos no sea una locomotora de frente”, sentenció con ironía Savore.

TEMAS Inflación Crisis económica Radio Panorama

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