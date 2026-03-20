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Mitre afronta una dura visita a Defensores de Belgrano, con la misión de seguir sumando

El Aurinegro juega este sábado desde las 16 en Buenos Aires, buscando consolidar su levantada en la Primera Nacional.

Hoy 08:48

Mitre afrontará un desafío exigente este sábado cuando visite a Defensores de Belgrano, en el marco de la sexta fecha de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 16:00 horas.

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El conjunto santiagueño llega en un momento de crecimiento. Tras un flojo debut fuera de casa, logró encaminar su campaña con una victoria y dos empates, sumando cinco puntos que lo ubican en la posición 11, a cuatro unidades del líder. En su última presentación igualó 1-1 ante Ciudad de Bolívar, en un partido donde mereció más pero terminó rescatando un punto sobre el final.

Para este compromiso, Mitre contará con los regresos de Tiago Ferreyra y Pablo Minissale, quienes ya cumplieron sus respectivas suspensiones y volvieron a estar a disposición del cuerpo técnico.

Del otro lado, Defensores de Belgrano atraviesa un presente sólido: llega invicto, con ocho puntos y en la tercera posición de la Zona A. En la fecha pasada consiguió un valioso triunfo 2-0 como visitante ante Estudiantes de Caseros, ratificando su buen arranque.

En cuanto al historial, existe una paridad total entre ambos equipos en la categoría: dos victorias por lado y dos empates. Sin embargo, el dato marca que Mitre nunca pudo ganar como visitante, por lo que intentará romper esa racha en Buenos Aires.

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