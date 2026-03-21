Confirmado: Güemes y Mitre jugarán el clásico en el Jiya Miranda y solo con público local

El esperado duelo santiagueño ya tiene escenario y condiciones definidas: será el domingo 29 de marzo desde las 17 en cancha de Güemes, tras descartarse el Madre de Ciudades.

Hoy 17:32

Tras varios idas y vueltas, finalmente quedó confirmado el clásico santiagueño entre Güemes y Mitre, se disputará el domingo 29 de marzo a las 17 en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, en el marco de la fecha 7 de la Primera Nacional. La noticia despeja las dudas que se habían generado en los últimos días respecto a la sede del encuentro.

En un principio, el partido estaba programado para jugarse en el estadio Madre de Ciudades, pero esa posibilidad quedó descartada. Desde la institución gaucha se tomó la determinación de mantener la localía en su propio estadio, priorizando cuestiones organizativas y de seguridad.

Además, se confirmó que el encuentro se disputará únicamente con público local. Así, todo queda listo para un nuevo capítulo del clásico entre Güemes y Mitre, un duelo que promete intensidad y que será clave para ambos equipos en su objetivo de seguir sumando en la Primera Nacional.