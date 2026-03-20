Defensa y Justicia recibe a Unión en un duelo clave en Florencio Varela

El Halcón, que viene de una goleada histórica, busca seguir invicto ante un Tatengue que pelea en lo más alto de la Zona A.

Hoy 08:48

Defensa y Justicia será local ante Unión de Santa Fe este sábado desde las 17:45 horas en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

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El Halcón llega en un gran momento tras golear 5-2 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en una de las actuaciones más destacadas del torneo. Los dirigidos por Mariano Soso suman 16 puntos y buscarán conseguir su primer triunfo como local en el campeonato. Luego de este compromiso, tendrán su debut en la Copa Argentina ante Chaco For Ever.

Por su parte, el equipo de Leonardo Madelón también se mantiene como protagonista. Unión está tercero en la Zona A con 16 unidades, aunque viene de dos empates consecutivos y necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea. Para este encuentro, Julián Palacios y Marcelo Estigarribia serán evaluados por molestias físicas.

En cuanto a las probables formaciones, Defensa y Justicia alinearía a Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Damián Fernández, Elías Pereyra; Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas; Agustín Hausch, Juan Manuel Gutiérrez y Rubén Botta.

Unión, en tanto, formaría con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.