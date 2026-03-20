Orgullo santiagueño: Augusto Rimini y Rafael Salas Cestoni jugarán el Sudamericano con Los Pumitas

Los jóvenes jugadores representarán a Santiago del Estero en el torneo continental que se jugará en Rosario.

Hoy 16:42

El rugby santiagueño vuelve a decir presente a nivel internacional, ya que Augusto Rimini y Rafael Salas Cestoni fueron convocados para integrar el plantel de Los Pumitas que disputará el Sudamericano M18.

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El certamen se desarrollará del 24 al 27 de marzo en la ciudad de Rosario y reunirá a las principales selecciones juveniles de la región.

Orgullo santiagueño en el seleccionado juvenil

Rimini, jugador del Santiago Lawn Tennis Club, expresó su emoción tras la convocatoria y destacó el apoyo recibido durante su formación.

"Tuve la suerte de ser convocado. Le quiero agradecer a mi familia, a mis profesores y al club, ya que si no estuviese aquí no haría rugby", manifestó el joven jugador.

Un momento histórico para Añatuya

Por su parte, Salas Cestoni, quien integra el plantel M17 de Añatuya Rugby Club, destacó la importancia de esta oportunidad tanto a nivel personal como para su ciudad.

"Aquí están todos muy felices y yo también. Es la primera vez en la historia que Añatuya tendrá un representante en un seleccionado argentino de rugby y me tocó a mí. Estoy junto a mi familia y amigos disfrutando este momento especial en mi carrera", señaló.

Además, el jugador también agradeció el acompañamiento de sus compañeros del Instituto San Alfonso de Ligorio.

Salas Cestoni también se refirió a lo que será la competencia y los rivales que enfrentará el seleccionado argentino.

"Iré representando a Añatuya y sobre todo a la Selección Argentina. Vamos a jugar contra rivales como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Ojalá pueda estar a la altura de lo que será un desafío muy importante en mi carrera", expresó.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá doble representación en un torneo internacional juvenil, reafirmando el crecimiento del rugby santiagueño y el trabajo de los clubes formadores de la provincia.