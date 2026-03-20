¿Puede haber Superclásico internacional en 2026? El escenario que podría cruzar a Boca y River

La temporada internacional 2026 encuentra a Boca Juniors y River Plate en competencias diferentes debido a su ubicación en la tabla anual 2025 y a que ninguno logró títulos.

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El Xeneize, que terminó segundo, se clasificó a la Copa Libertadores, mientras que el Millonario, que finalizó cuarto, disputará la Copa Sudamericana.

El camino de Boca en la Libertadores

El equipo dirigido por Claudio Úbeda regresará al máximo torneo continental tras no jugarlo en 2024 y 2025, años en los que participó en la Sudamericana y en la Fase 2 de la Libertadores.

Boca integra el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona Sporting Club.

Para avanzar a octavos de final deberá terminar entre los dos primeros. Si finaliza tercero, pasará a la Sudamericana, mientras que si queda cuarto quedará eliminado.

El escenario que podría generar un Superclásico

La única posibilidad de un Superclásico internacional en 2026 sería si Boca termina tercero en su grupo de Libertadores y desciende a la Sudamericana.

En ese caso, podría cruzarse con River, aunque dependerá también de la posición que el equipo de Eduardo Coudet obtenga en el Grupo H, donde comparte zona con Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo FC.

Si River termina segundo, deberá jugar un repechaje previo a octavos, instancia en la que podría enfrentarse a un equipo proveniente de la Libertadores.

Una posibilidad lejana, pero no imposible

El eventual cruce dependería de la tabla general de clasificados. Por ejemplo, si River termina tercero entre los segundos de Sudamericana y Boca sexto entre los terceros de Libertadores, podrían enfrentarse.

De todos modos, cualquier certeza recién llegará tras el sorteo de los octavos de final, donde se armará el cuadro definitivo hasta la final.

Aunque hoy aparece como una posibilidad poco probable, el fútbol sudamericano mantiene abierta la puerta para que Boca y River vuelvan a enfrentarse en un torneo internacional, algo que no ocurre desde la Libertadores 2019, cuando el Millonario eliminó al Xeneize en semifinales.