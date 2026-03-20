Matías Rojas se despidió de Central Argentino con un emotivo video: “Gracias Albo de mi vida”

El futbolista realizó un posteo en sus redes sociales mostrando una vez más su amor por el club.

Hoy 22:33

Matías Rojas realizó un emotivo posteo este viernes despidiéndose de su querido Central Argentino de La Banda.

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“No me guardé Nada por verte en lo más alto, tanto dentro como fuera de la cancha siempre al 100%”, fue parte del sentido mensaje del jugador en sus redes acompañado de un emotivo video.

EL POSTEO COMPLETO

Gracias Albo de mi vida!

Me voy con momentos maravillosos a tu lado.

No me guardé Nada por verte en lo más alto, tanto dentro como fuera de la cancha siempre al 100%.

Jugué enfermo, operado, infiltrado y lesionado...no te dejé a gamba nunca como vos a mí.

Seguramente la vida nos volverá a cruzar porque vos y yo crecimos con este amor Eterno, ese que me convirtió en un "Héroe" y un Villano.

Gracias a la gente que siempre hace al club el más grande de la ciudad y para mí el más grande del mundo.

Gracias a los dirigentes, a los trabajadores, a gran parte de los planteles que me tocó integrar, gracias a los CT que tuve yoyi, Luis Americo Valoyy, Kalujerovic y al Jorgee Valoyy De los cuales aprendí muchísimo y espero que en un futuro pueda aplicar algo de lo que me enseñaron.

Gracias a los verdaderos "Hinchas" que me enseñaron que al club que uno ama no se traiciona y que los colores son sagrados.

"Nunca fui difícil de tratar, fui difícil de manipular y eso es lo que a más de uno les dolió y les molestó. Soy fiel a los valores que me enseñaron mis viejos y esa crianza en mi Barrio Independencia.

PD: Decidí rescatar todo lo lindo de mi club y no de esos que muchos llaman "ídolos" porque sería perder el tiempo y dejaré que el tiempo muestre la verdadera cara de cada uno.

Abrazo grande y Nos vemos en las tribunas donde comenzó todo mi Amor por este Hermoso club.