Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 28º
X
Somos Deporte

Matías Rojas se despidió de Central Argentino con un emotivo video: “Gracias Albo de mi vida”

El futbolista realizó un posteo en sus redes sociales mostrando una vez más su amor por el club.

Hoy 22:33

Matías Rojas realizó un emotivo posteo este viernes despidiéndose de su querido Central Argentino de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No me guardé Nada por verte en lo más alto, tanto dentro como fuera de la cancha siempre al 100%”, fue parte del sentido mensaje del jugador en sus redes acompañado de un emotivo video. 

EL POSTEO COMPLETO

Gracias Albo de mi vida!

Me voy con momentos maravillosos a tu lado.

No me guardé Nada por verte en lo más alto, tanto dentro como fuera de la cancha siempre al 100%.

Jugué enfermo, operado, infiltrado y lesionado...no te dejé a gamba nunca como vos a mí. 

Seguramente la vida nos volverá a cruzar porque vos y yo crecimos con este amor Eterno, ese que me convirtió en un "Héroe" y un Villano.

Gracias a la gente que siempre hace al club el más grande de la ciudad y para mí el más grande del mundo.

Gracias a los dirigentes, a los trabajadores, a gran parte de los planteles que me tocó integrar, gracias a los CT que tuve yoyi, Luis Americo Valoyy, Kalujerovic y al Jorgee Valoyy  De los cuales aprendí muchísimo y espero que en un futuro pueda aplicar algo de lo que me enseñaron.

Gracias a los verdaderos "Hinchas" que me enseñaron que al club que uno ama no se traiciona y que los colores son sagrados. 

"Nunca fui difícil de tratar, fui difícil de manipular y eso es lo que a más de uno les dolió y les molestó. Soy fiel a los valores que me enseñaron mis viejos y esa crianza en mi Barrio Independencia.

PD: Decidí rescatar todo lo lindo de mi club y no de esos que muchos llaman "ídolos" porque sería perder el tiempo y dejaré que el tiempo muestre la verdadera cara de cada uno.

Abrazo grande y Nos vemos en las tribunas donde comenzó todo mi Amor por este Hermoso club.

TEMAS Club Central Argentino

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Frías: investigan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp
  2. 2. Dos policías denunciaron a Sebastián Corti y las causas en su contra ya son ocho
  3. 3. Se va el Hiper Libertad de Santiago del Estero: qué pasará con el histórico super de la Autopista
  4. 4. Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026
  5. 5. El tiempo para este viernes 20 de marzo en Santiago del Estero: la lluvia llegaría hacia la tarde
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT