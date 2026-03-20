Matías Rojas se despidió de Central Argentino con un emotivo video: “Gracias Albo de mi vida”

El futbolista realizó un posteo en sus redes sociales mostrando una vez más su amor por el club.
Matías Rojas realizó un emotivo posteo este viernes despidiéndose de su querido Central Argentino de La Banda.
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“No me guardé Nada por verte en lo más alto, tanto dentro como fuera de la cancha siempre al 100%”, fue parte del sentido mensaje del jugador en sus redes acompañado de un emotivo video.
EL POSTEO COMPLETO
Gracias Albo de mi vida!
Me voy con momentos maravillosos a tu lado.
No me guardé Nada por verte en lo más alto, tanto dentro como fuera de la cancha siempre al 100%.
Jugué enfermo, operado, infiltrado y lesionado...no te dejé a gamba nunca como vos a mí.
Seguramente la vida nos volverá a cruzar porque vos y yo crecimos con este amor Eterno, ese que me convirtió en un "Héroe" y un Villano.
Gracias a la gente que siempre hace al club el más grande de la ciudad y para mí el más grande del mundo.
Gracias a los dirigentes, a los trabajadores, a gran parte de los planteles que me tocó integrar, gracias a los CT que tuve yoyi, Luis Americo Valoyy, Kalujerovic y al Jorgee Valoyy De los cuales aprendí muchísimo y espero que en un futuro pueda aplicar algo de lo que me enseñaron.
Gracias a los verdaderos "Hinchas" que me enseñaron que al club que uno ama no se traiciona y que los colores son sagrados.
"Nunca fui difícil de tratar, fui difícil de manipular y eso es lo que a más de uno les dolió y les molestó. Soy fiel a los valores que me enseñaron mis viejos y esa crianza en mi Barrio Independencia.
PD: Decidí rescatar todo lo lindo de mi club y no de esos que muchos llaman "ídolos" porque sería perder el tiempo y dejaré que el tiempo muestre la verdadera cara de cada uno.
Abrazo grande y Nos vemos en las tribunas donde comenzó todo mi Amor por este Hermoso club.
MatÃas Rojas se despidiÃ³ de Central Argentino con un emotivo video: âGracias Albo de mi vidaâ pic.twitter.com/NGlQ8xGpxj— Diario Panorama (@diario_panorama) March 21, 2026