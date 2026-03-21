Suba del petróleo: festeja la macro, sufre el bolsillo

En un país dónde casi todo se transporta, el costo del crudo juega un rol más que importante en los precios de los demás productos. “La carne no va a seguir subiendo 8% todos los meses. Ya está”, dijo el ministro Luis Caputo.

Hoy 05:59

Por Horacio Riggi, en diario Clarín

Javier Milei dijo antes de asumir la presidencia, que previamente a la baja de la inflación, los precios iban a subir y que además se iba a generar una recesión, situación que se resume en una palabra técnica y mal vista en el mercado: estanflación. Todo eso iba a suceder en los primeros meses de su Gobierno. Todo eso sucedió.

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La economía, a pesar de sus limitaciones, arrancó. El Gobierno tomó decisiones impopulares, pero aceptadas por la mayoría, como la suba de las tarifas de los servicios públicos. También se fijó como meta no sólo reducir el déficit fiscal, sino tener superávit financiero. Los dos ítems fueron tachados con éxito. Tanto fue así, que gobernadores y municipios de diferentes colores políticos comenzaron a sostener un discurso parecido: no se gasta más de lo que se recauda.

Pero la baja de la inflación es como bajar de peso. Es decir, con un régimen los primeros kilos se bajan rápido, luego cuesta.

El Gobierno sabía que la baja de precios tiene un costo y estaba dispuesto a asumirlo. Y el otro costo es si la inflación, en lugar de seguir bajando, se estanca o sube. Esta segunda parte, si bien se sabía que podía pasar, no estaba en los planes.

En un país dónde casi todo se transporta, el costo del petróleo juega un rol más que importante en los precios de los demás productos. Y el crudo comenzó a subir producto de una guerra inesperada para la Argentina. En términos económicos la lectura es que los que sucede en el Golfo Pérsico tiene consecuencias favorables en la macro, por la suba de las exportaciones de petróleo, y también tendrá consecuencias negativas, aunque menores, a la hora de importar Gas Natural Licuado (GNL). Sin embargo, es innegable que la suba del crudo va a incidir en la inflación.

Hasta ahora, las petroleras que operan en el mercado no trasladaron el aumento total del crudo a los surtidores. Sin embargo, en los supermercados las listas de precios llegan con aumentos.

Otra buena para la macro que tiene consecuencias en la inflación está atada a la posibilidad concreta de que Estados Unidos compre más carne argentina. Tal situación disparó los precios internos de los cortes en el mostrador.

¿Podrá el Gobierno mostrar que en agosto la inflación empezará con un cero adelante? Milei festejó la inflación mayorista que en febrero fue de 1% y marcó un número mucho menor al movimiento de los precios minoristas.

“Mientras vos hagas las cosas bien, más temprano que tarde, la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver. Ahora, el ‘timing’ de predecir eso es más difícil. Lo que seguro va a pasar, si hacés las cosas bien, es que el proceso de desinflación va a continuar”, dijo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. “Ahora hay un shock también externo, y también estamos todavía en un proceso de recomposición de precios relativos. Yo, en particular, he tenido que subir regulados, tarifas, más de lo que se venía haciendo, tuvo un impacto. La carne tuvo un impacto fuertísimo, pero es algo puntual. La carne no va a seguir subiendo 8% todos los meses. Ya está”, resumió.

La economía de manual dice una cosa, pero los avatares de la vida, muchas veces pueden cambiar el resultado. El camino de la baja de la inflación puede ser un buen ejemplo.