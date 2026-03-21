Boca recibe a Instituto buscando reencontrarse con el triunfo en el Torneo Apertura

El Xeneize enfrentará al conjunto cordobés desde las 20 en La Bombonera.

Hoy 07:15

Boca Juniors recibirá este domingo desde las 20 a Instituto Atlético Central Córdoba en La Bombonera, en un partido correspondiente a la 12ª fecha del Torneo Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Claudio Úbeda intentará volver al triunfo ante su gente luego de cuatro empates consecutivos como local, mientras que el conjunto cordobés llega motivado tras vencer a Independiente.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Boca quiere mejorar su rendimiento

El Xeneize viene de empatar 1 a 1 ante Unión de Santa Fe en un partido en el que dejó mejores sensaciones, aunque los hinchas todavía esperan una mejora futbolística.

En la tabla, Boca suma 14 puntos, se ubica sexto en la Zona A y 14° en la tabla anual, por el momento fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Un cambio obligado en el equipo

En cuanto a la formación, Úbeda planea realizar una sola variante respecto al último partido. La salida obligada será la de Santiago Ascacíbar, quien sufrió un desgarro, y en su lugar ingresaría Ander Herrera.

Más allá de algunas dudas en defensa, el entrenador mantendría la base del equipo que no pierde desde la cuarta jornada del campeonato.

Instituto llega en alza

Por su parte, Instituto atraviesa un momento anímico positivo tras vencer 2 a 1 a Independiente, resultado que lo mantiene con aspiraciones de clasificación.

El equipo conducido por Diego Flores suma 11 puntos y se ubica 12° en la Zona A. Un triunfo en Buenos Aires lo dejaría igualado en unidades con Boca.

Sin embargo, su campaña ha sido irregular, con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, con 13 goles en contra, es uno de los equipos más vulnerables defensivamente del grupo.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Datos del partido

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: La Bombonera

Boca buscará hacerse fuerte en su casa para volver a sumar de a tres, mientras que Instituto intentará dar el golpe y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.