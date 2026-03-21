La decisión de Úbeda en la última práctica de Boca antes de enfrentar a Instituto

El entrenador definió una sola variante en el once de cara al partido de este domingo en La Bombonera.

Hoy 15:21

En la previa de su regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, Boca Juniors continúa enfocado en el plano local y se prepara para enfrentar a Instituto de Córdoba este domingo desde las 20 por la fecha 12 del Torneo Apertura en La Bombonera.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de empatar ante Unión de Santa Fe en un partido en el que además sufrió la baja del mediocampista Santiago Ascacíbar por una lesión muscular.

Un cambio obligado en el equipo

Durante el último entrenamiento en el predio de Ezeiza, que comenzó con trabajos en el gimnasio debido a las malas condiciones climáticas, el entrenador definió que realizará una sola modificación respecto al último encuentro.

El ingreso de Ander Herrera será la única variante, ocupando el lugar de Ascacíbar, quien se recupera de un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

La probable formación de Boca

Boca formaría con: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El Xeneize buscará hacerse fuerte como local para llegar con confianza a su esperado regreso al máximo certamen continental.