Irán lanzó un nuevo ataque con misiles contra el sur de Israel: más de 100 heridos y graves daños

Los bombardeos impactaron en Arad y Dimona, en el desierto del Néguev. Hay víctimas en estado crítico y crece la tensión en una zona clave por la cercanía a instalaciones nucleares.

Hoy 21:10

Una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente se registró este sábado por la noche, cuando Irán lanzó una ola de misiles contra el sur de Israel. Los proyectiles impactaron en las ciudades de Arad y Dimona, dejando un saldo de más de 100 heridos, varios de ellos en estado grave, además de importantes daños materiales.

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El primer bombardeo se produjo en Dimona, donde unas 50 personas resultaron heridas, en su mayoría con lesiones leves. Sin embargo, un niño de 12 años sufrió heridas de gravedad por esquirlas y otra persona presentó un cuadro moderado. Minutos más tarde, un segundo misil impactó en Arad, donde se registraron más de 60 heridos, incluidos siete en estado crítico —entre ellos una niña de cuatro años—, además de múltiples casos de crisis de ansiedad.

Las explosiones provocaron incendios, derrumbes parciales y obligaron a evacuar viviendas en ambas ciudades. En Arad, al menos un edificio colapsó y otros tres sufrieron daños estructurales, mientras que en Dimona se reportaron heridas vinculadas al colapso de construcciones. Equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo con ambulancias, helicópteros y unidades de terapia intensiva móvil para asistir a las víctimas.

Los heridos fueron trasladados principalmente al Hospital Soroka, que activó el nivel de alerta máxima. En el lugar trabajaron intensamente organizaciones de rescate como Magen David Adom y United Hatzalah, mientras bomberos combatían focos de incendio en edificios residenciales.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron que los sistemas de defensa antiaérea no lograron interceptar los misiles antes de su impacto, pese a haber sido activados durante la alerta. El episodio es investigado para determinar posibles fallas en la respuesta defensiva.

El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó lo ocurrido como “una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro” y aseguró que el país continuará respondiendo a sus enemigos. En paralelo, se intensifican las tareas de rescate ante la posibilidad de personas atrapadas entre los escombros.

El ataque generó especial preocupación internacional debido a que Dimona se encuentra cerca del Centro de Investigación Nuclear del Néguev, la principal instalación nuclear israelí. Sin embargo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmó que no se detectaron niveles anormales de radiación ni daños en el complejo.

En ese contexto, el director del organismo, Rafael Grossi, pidió “máxima contención militar” y advirtió sobre los riesgos de una escalada en una región altamente sensible. El trasfondo del ataque estaría vinculado a recientes tensiones tras denuncias de Teherán sobre un presunto ataque al complejo nuclear de Natanz.

La jornada dejó escenas de destrucción, columnas de humo y un clima de angustia entre los habitantes del sur de Israel, en uno de los episodios más tensos de los últimos años en la región. La investigación continúa mientras crece el temor a una escalada mayor del conflicto.