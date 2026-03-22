Pablo Ledesma: “Mantener la base del plantel es fundamental para sostener la idea de juego”

El entrenador de Central Argentino, Pablo Ledesma, habló con Noticiero 7 tras el amistoso disputado ante Atlético Forres en el estadio Osvaldo Juárez, un encuentro que sirvió como preparación para ambos equipos de cara al inicio del torneo de la Liga Santiagueña de Fútbol, previsto para el próximo 12 de abril.

Un amistoso para afianzar el equipo

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El DT destacó la importancia de este tipo de encuentros en la etapa previa al inicio de la competencia oficial.

“Siempre los amistosos de preparación sirven más que nada para agarrar confianza, para ir aceitando la máquina como les digo a los muchachos y para que se complementen los chicos que vienen y que no estaban con nosotros”, explicó.

En ese sentido, remarcó que, a diferencia de otras temporadas, el equipo pudo conservar una base importante del plantel.

“Como pasa todos los años, este mantuvimos la base y mantener una base en un equipo es fundamental. Entonces el equipo ya tiene una idea y los que vienen se tienen que acoplar. Tampoco es algo difícil lo que les pido, sino la simpleza nada más”, señaló.

Un equipo que se ganó el respeto

Ledesma también consideró que la buena campaña que hizo Central Argentino en el Torneo Regional sea un rival respetado dentro del ámbito local.

“Creo que los equipos nos van a respetar porque hicimos una muy buena campaña, jugando muy buen fútbol y dejando bien parado tanto a la institución como a la provincia”, afirmó.

Además, valoró el nivel competitivo mostrado por sus dirigidos, aunque reconoció que quedaron cerca de cumplir el objetivo.

“Hemos competido de una manera impresionante, lamentablemente quedamos cerquita, pero hay que volver a intentar. Lo bueno es el respeto que los chicos han obtenido, pero nosotros no subestimamos a nadie y seguimos trabajando de la misma manera”, agregó.

La continuidad de José Luis Gómez

El entrenador también confirmó la continuidad de uno de los jugadores del plantel, aclarando que muchas veces las versiones externas no reflejan la realidad interna del club.

“Hay una serie de cosas detrás de todo. La gente habla y lamentablemente a veces sin saber. Siempre hay una familia, hay criaturas y muchas cosas de por medio que la opinión pública quizás no sabe. Nosotros sí sabemos bien qué es lo que pasa”, sostuvo.

Además, llevó tranquilidad sobre su continuidad: “Lo bueno es que lo tenemos con nosotros, lo podemos seguir disfrutando. Va a seguir y se está poniendo a punto”.

El mensaje para los hinchas

Por último, Ledesma dejó un mensaje para los simpatizantes de Central Argentino, conscientes de las expectativas que genera el equipo tras sus últimas campañas.

“El hincha sabe lo que somos, sabemos que van a pedir resultados y van a querer campeonar. Ya nos han hecho saber que la vara está alta, entonces tenemos que seguir manteniendo eso y un poco más para buscar la revancha”, expresó.

Y cerró con un claro compromiso: “Nosotros vamos a dejar todo para que la institución esté donde se merece”.