“Lo más lindo que me pasó en la vida”: la respuesta de Tini al romántico álbum de Rodri De Paul

El futbolista compartió fotos íntimas y un mensaje por los 29 años de la cantante, quien respondió con una frase que conmovió a sus fans.

Hoy 10:53

Tini Stoessel celebró sus 29 años rodeada de muestras de afecto y gestos de admiración, pero uno de los homenajes más comentados fue el que le dedicó Rodrigo de Paul en redes sociales. El futbolista eligió compartir un extenso y personal álbum de fotos que retrata la intimidad, la complicidad y los pequeños momentos cotidianos que caracterizan su relación. Si bien se sabía que estaban juntos fueron pocos los posteo que hicieron en común mostrando su día a día por lo que esto fue bien recibido por los fans de la pareja

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Desde imágenes de viajes y escenas de la vida diaria hasta selfies cómplices y postales familiares junto a sus mascotas, el saludo de De Paul reunió recuerdos espontáneos y mensajes de amor que rápidamente se volvieron virales entre los seguidores de la pareja.

La serie arranca con una imagen tierna: Tini acariciando y besando a Fifi, su mascota, con Rodrigo cerca, sonriendo a cámara, en un ambiente relajado y cotidiano. Otra de las postales la muestra a Tini disfrutando de la playa, recostada en una reposera bajo las palmeras, en bikini y con gesto simpático, capturando la faceta más fresca y veraniega de la cantante. No faltan las selfies de pareja: una de las imágenes los muestra juntos, ambos con gorras y expresión cómplice, y otra en la que posan abrazados en el balcón, con Rodrigo besando a Tini.

También aparece la artista en registro casual, con outfit urbano, en la calle, luciendo un look sporty y relajado. En otras fotos, Tini muestra su costado más divertido y casero, jugando con pequeños accesorios rosas en los dedos, y en otra, recostada en la cama con su perrita en brazos, en una escena de calma y ternura.

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El álbum incluye además una foto en blanco y negro donde la pareja se besa, y otra de un abrazo nocturno en el jardín, transmitiendo calidez y conexión. Finalmente, una de las imágenes más originales los retrata en modo veraniego, con Tini inclinada y sus trenzas en primer plano, mientras Rodrigo posa divertido frente a la cámara.

Junto a las imágenes, Rodrigo acompañó el posteo con un mensaje cargado de amor y admiración: “FELIZ CUMPLE A MI PERSONA FAVORITA. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida. Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo... Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos TE AMO MI VIDA!”

La respuesta de la cantante al mensaje de cumpleaños que le dedicó su novio no tardó en llegar y fue tan emotiva como directa: “Lo más lindo que me pasó en la vida, te amo con mi vida entera para siempre”, escribió la cantante, sellando públicamente el intercambio de afecto y admiración que caracteriza a la pareja. El mensaje, breve y contundente, acompañó la selección de fotos y reafirmó el momento de plenitud y complicidad que ambos atraviesan.

En la previa de su cumpleaños y en medio del revuelo mediático que la involucró junto a María Becerra y Emilia Mernes, la cantante de “Carne y Hueso” celebró una noche especial en el estadio Kempes con su show FUTTTURA. Tini eligió Córdoba para reencontrarse con su público y sorprendió al invitar al escenario a Ángela , quien viene de brillar en el festival Lollapalooza y fue una de las figuras que se sumó al unfollow masivo a Emilia, reforzando la idea de que el grupo de artistas tomó partido en la interna.

Antes de la colaboración, la actriz de Violetta dedicó unas palabras llenas de admiración a su colega: “Extremadamente hermosa. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces y una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. Que se escuche muy fuerte el aplauso para ¡Ángela Torres!” El público respondió con ovaciones y ambas compartieron un momento de complicidad sobre el escenario.

La noche fue tomando un cariz épico no solo por el clima emocional y la expectativa, sino también por el clima meteorológico: a medida que avanzaron las horas, la lluvia comenzó a caer sobre el estadio cordobés. Lejos de frenar el espectáculo, Tini y Ángela interpretaron “Favorita” y luego “Si tú te vas” bajo la lluvia, acompañadas por miles de fans que resistieron el mal tiempo y convirtieron el show en una verdadera fiesta a cielo abierto. El agua no solo no dispersó al público, sino que sumó emoción y adrenalina: las artistas bailaron, saltaron y cantaron empapadas, celebrando el aguante de la gente y disfrutando del momento con una entrega total.