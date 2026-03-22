Las inferiores de Central Córdoba tuvieron acción ante las de Vélez: los resultados

Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª debían presentarse de visitantes.
Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la 2ª fecha del torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA al enfrentar a los de Vélez Sarsfield. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª debían presentarse de visitantes.
• La 4ª división igualó 2-2. Goles: Guzmán y Peralta (CC); James y Cellerino (V).
• La 5ª división perdió 6-0. Goles: Scandolo, Piola (2), Pizzela, Prima y Esquivel (V).
• La 6ª división perdió 3-0. Goles: Más (2) y Leonel Durán (V).
• La 7ª división perdió 3-0. Goles: Meiz (2) y Ruíz Hidalgo (V).
• La 8ª división perdió 6-1. Goles: Magnone (CC); Escanilla (2), Reinoso, Lobo y Cisneros -2- (V).
• La 9ª división empató 1-1. Goles: Ignacio Torres de penal (CC); Bracamonte (V).
El próximo compromiso de las divisiones inferiores de Centra Córdoba será ante las de Banfield. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugarán como visitantes, en tanto que 7ª, 8ª y 9ª lo harán de locales.