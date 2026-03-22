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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 MAR 2026 | 19º
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Las inferiores de Central Córdoba tuvieron acción ante las de Vélez: los resultados

Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª debían presentarse de visitantes.

Hoy 20:42

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la 2ª fecha del torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA al enfrentar a los de Vélez Sarsfield. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª debían presentarse de visitantes.

• La 4ª división igualó 2-2. Goles: Guzmán y Peralta (CC); James y Cellerino (V).

• La 5ª división perdió 6-0. Goles: Scandolo, Piola (2), Pizzela, Prima y Esquivel (V).

• La 6ª división perdió 3-0. Goles: Más (2) y Leonel Durán (V).

• La 7ª división perdió 3-0. Goles: Meiz (2) y Ruíz Hidalgo (V).

• La 8ª división perdió 6-1. Goles: Magnone (CC); Escanilla (2), Reinoso, Lobo y Cisneros -2- (V).

• La 9ª división empató 1-1. Goles: Ignacio Torres de penal (CC); Bracamonte (V).

El próximo compromiso de las divisiones inferiores de Centra Córdoba será ante las de Banfield. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugarán como visitantes, en tanto que 7ª, 8ª y 9ª lo harán de locales.

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