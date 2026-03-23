Nueva York: un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia

La aeronave impactó contra el vehículo a 200 kilómetros por hora en el aterrizaje. El piloto y el copiloto murieron y otras cuatro personas resultaron heridas.

Hoy 04:50

Un avión de la empresa Air Canada Express que aterrizaba en el Aeropuerto LaGuardia, en Queens, chocó a más de 200 kilómetros por hora contra un camión de bomberos que irrumpió en la pista. El piloto y el copiloto de la aeronave murieron, tras ser derivados de urgencia al hospital, y otras cuatro personas resultaron heridas.

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El incidente fue confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos a las 23.40 del domingo. La entidad comunicó que se suspendieron todos los vuelos programados del aeropuerto debido a una “emergencia aérea”.

El vuelo afectado fue el AC-8646 de Jazz Aviation LP -operado por Air Canada Express-, proveniente del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, Canadá, con 72 pasajeros a bordo y cuatro tripulantes. Se trataba de un jet modelo CRJ-900 utilizado para vuelos de corto y mediano alcance.

Enseguida se activaron los protocolos de seguridad: los bomberos de la ciudad respondieron al incidente para rescatar a los pasajeros y al personal de a bordo que estaban atrapados en el interior del fuselaje, que se vio comprometido, informó CNN.

“LaGuardia está cerrado”, escribió la FAA en su sitio web. “Los vuelos con destino a LaGuardia están suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión”, añadió la autoridad de aviación, sin brindar más detalles. La investigación se centra en determinar en qué circunstancias el camión de asistencia de la Autoridad Portuaria ingresó a la pista.

Jazz Aviation LP emitió un comunicado confirmando el accidente. La aerolínea dijo que una lista preliminar de pasajeros, sujeta a confirmación, indicaba que había 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.

Varios videos tomados por testigos y publicados en redes sociales mostraron el avión con graves daños en la parte delantera de la aeronave. Las imágenes muestran el avión de Air Canada gravemente dañado iluminado por reflectores y vehículos de emergencia estacionados cerca en la pista.