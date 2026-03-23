Demoran a dos menores por el robo de una moto frente a un hotel en Las Termas

El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad. Tras un trabajo investigativo con cámaras de seguridad y allanamientos, la Policía logró identificar a tres sospechosos, recuperar el vehículo y secuestrar elementos vinculados al caso.

Hoy 07:43

La investigación por el robo de una motocicleta en el centro de Las Termas de Río Hondo avanzó con resultados concretos en las últimas horas: tres menores fueron identificados como presuntos autores del hecho, dos de ellos quedaron aprehendidos y el rodado fue recuperado.

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El episodio había sido denunciado por Luis Eduardo Molina (32), quien detectó la desaparición de su Honda Biz mientras se encontraba trabajando en un hotel ubicado en la intersección de avenida 25 de Mayo y Maipú, en el barrio Centro.

A partir de la denuncia, personal del Departamento Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones (DGI) desplegó un operativo que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia, lo que permitió reconstruir la secuencia delictiva e identificar a los presuntos responsables.

Con intervención del juez Diego Vittar y el fiscal Rafael Zanni, se concretaron allanamientos en distintos puntos, incluyendo domicilios en el barrio Salitre y en la localidad de Mansupa.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos dos adolescentes de 16 años, identificados como S.D.B. y D.J.W., ambos con domicilio en barrio Salitre. En tanto, un tercer implicado, de 15 años (L.A.F.), residente en barrio Adela, fue identificado y posteriormente entregado a sus padres.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un teléfono celular y una motocicleta Yamaha YBR, que habría sido utilizada para perpetrar el robo.

En paralelo, la moto sustraída —una Honda Biz negra— fue encontrada oculta en una zona montuosa de la localidad de Mansupa, a unos 200 metros de la vivienda de familiares de uno de los menores involucrados.

La causa continúa en etapa investigativa y la Justicia avanza en la determinación de las responsabilidades de los implicados en el hecho.