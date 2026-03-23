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Murió a los 43 años Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans

El empresario ucraniano falleció tras padecer cáncer y su muerte abre interrogantes sobre el futuro de la plataforma.

Hoy 10:20

El empresario Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, murió este lunes a los 43 años. A través de un comunicado, la compañía informó que se encontraba atravesando una dura enfermedad.

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“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, señala el texto.

La noticia fue confirmada por la empresa británica al medio Bloomberg. Además, informaron que Radvinsky falleció “en paz”.

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