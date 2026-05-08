Moto3: Morelli y Perrone cerraron el primer día en Le Mans con un Top10

La jornada del viernes fue por demás satisfactoria para los representantes hispano argentinos en el circuito "Bugatti" francés.

Hoy 16:55

El Gran Premio de Francia del campeonato mundial de motociclismo centra la atención en el circuito «Bugatti» de Le Mans, y en el cual la división Moto3 completó su primera jornada de actividades con los entrenamientos desarrollados en la pista de 4.185 metros, en donde Marco Morelli y Valentino Perrone consiguieron cerrar la jornada integrando el Top10 de la competitiva categoría de dos ruedas.

Tras haber afrontado la primera práctica, ambos representantes hispano argentinos consiguieron progresar en la segunda tanda cronometrada y así Morelli quedó en el tercer lugar con 1m40s296 a bordo de la moto de Aspar Team, quedando a 71 milésimas de David Muñoz; Perrone, en tanto, giró en 1m40s833 y con ello se ubicó décimo a 0s622 con la unidad de Tech3.

Este sábado, desde la hora 3:40 de nuestro país la divisional realizará la última práctica y luego, a partir de las 7:45 llevará a cabo la clasificación correspondiente a la quinta ronda del calendario 2026.