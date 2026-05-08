Los primeros fríos impulsaron las ventas de abrigo y calefacción en Santiago

Locales comerciales destacaron mayor movimiento y precios estables respecto al año pasado.

Hoy 15:45

Con la llegada de los primeros días frescos, los comercios del centro de Santiago del Estero comenzaron a notar un incremento en la demanda de indumentaria de media estación, prendas de abrigo y artículos de calefacción para el hogar. En una recorrida realizada por Noticiero 7, vendedores destacaron que los precios se mantienen estables respecto al año pasado y remarcaron un mayor movimiento impulsado por los cambios de temperatura y algunos ingresos extra como bonos y promociones.

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En los locales de ropa, las prendas básicas y livianas son las más elegidas en esta etapa del año. Sweaters de bremer, remeras de algodón, prendas gamuzadas, chalecos y camperas tipo puffer aparecen entre las principales tendencias de la temporada.

“Estamos trayendo mucho básico y prendas versátiles. También se usan mucho los tonos chocolate, borravino, verde inglés y azul marino”, comentó una comerciante del microcentro, quien además señaló que las ventas “se activaron un poquito” durante las últimas semanas, aunque reconoció que el movimiento todavía es más tranquilo en comparación con otros años.

En cuanto a precios, detallaron que una prenda básica de hilo bremer arranca en los $16 mil, mientras que las camisas de corderoy cuestan desde $40 mil. Los chalecos se consiguen entre $40 mil y $50 mil y las camperas parten desde los $50 mil o $55 mil, dependiendo del modelo.

Los comerciantes coincidieron en que los primeros fríos impulsaron rápidamente las ventas de camperas y ropa pesada. “Han venido buenos artículos y prácticamente volaron”, aseguraron desde uno de los negocios relevados.

Por otro lado, en el rubro hogar también comenzó a sentirse el movimiento por la búsqueda de sistemas de calefacción. Desde casas de electrodomésticos señalaron que los precios “se acomodaron a la realidad económica” y que incluso algunos productos bajaron por efecto de la competencia y la apertura de importaciones.

Entre los artículos más consultados aparecen las estufas cuarzo, que actualmente se venden entre $30 mil y $40 mil, además de otros pequeños electrodomésticos como pavas eléctricas, cuyos valores rondan también los $30 mil.

“Hay expectativas de que el frío ayude a mejorar las ventas. La situación económica es complicada, pero siempre tratamos de ser optimistas”, expresaron desde el sector comercial.

En los locales de ropa, las prendas básicas y livianas son las más elegidas en esta etapa del año. Sweaters de bremer, remeras de algodón, prendas gamuzadas, chalecos y camperas tipo puffer aparecen entre las principales tendencias de la temporada.

“Estamos trayendo mucho básico y prendas versátiles. También se usan mucho los tonos chocolate, borravino, verde inglés y azul marino”, comentó una comerciante del microcentro, quien además señaló que las ventas “se activaron un poquito” durante las últimas semanas, aunque reconoció que el movimiento todavía es más tranquilo en comparación con otros años.

En cuanto a precios, detallaron que una prenda básica de hilo bremer arranca en los $16 mil, mientras que las camisas de corderoy cuestan desde $40 mil. Los chalecos se consiguen entre $40 mil y $50 mil y las camperas parten desde los $50 mil o $55 mil, dependiendo del modelo.

Los comerciantes coincidieron en que los primeros fríos impulsaron rápidamente las ventas de camperas y ropa pesada. “Han venido buenos artículos y prácticamente volaron”, aseguraron desde uno de los negocios relevados.

Por otro lado, en el rubro hogar también comenzó a sentirse el movimiento por la búsqueda de sistemas de calefacción. Desde casas de electrodomésticos señalaron que los precios “se acomodaron a la realidad económica” y que incluso algunos productos bajaron por efecto de la competencia y la apertura de importaciones.

Entre los artículos más consultados aparecen las estufas cuarzo, que actualmente se venden entre $30 mil y $40 mil, además de otros pequeños electrodomésticos como pavas eléctricas, cuyos valores rondan también los $30 mil.

“Hay expectativas de que el frío ayude a mejorar las ventas. La situación económica es complicada, pero siempre tratamos de ser optimistas”, expresaron desde el sector comercial.