Operaron a Máximo Kirchner en La Plata: el parte médico confirmó que evoluciona favorablemente

El diputado nacional fue sometido este viernes a una cirugía programada en el Hospital Italiano de La Plata. Permanece internado bajo controles médicos.

Hoy 15:58

Máximo Kirchner fue intervenido quirúrgicamente este viernes en el Hospital Italiano de La Plata, en el marco de una operación programada que, según indicaron desde el centro de salud, tuvo una evolución favorable en las primeras horas del postoperatorio.

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A través de un breve parte médico difundido cerca del mediodía, el hospital informó que el legislador fue operado por un “cistoadenoma parotídeo bilateral”, un tumor benigno que afecta las glándulas salivales. Además, precisaron que continuará internado para controles y seguimiento médico.

Horas antes de la intervención, el referente de Unión por la Patria había publicado un mensaje en sus redes sociales donde adelantó que debía someterse a una cirugía prevista desde hacía semanas, aunque sin brindar detalles sobre el cuadro clínico.

“Uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes y me dijo que el domingo voy a poder ver el partido desde casa”, comentó Kirchner con tono distendido antes de ingresar al quirófano, en referencia al encuentro que disputará el equipo platense.

Desde el entorno del diputado señalaron que la intervención no reviste gravedad y que la recuperación avanza de manera positiva.