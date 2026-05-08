Resultados completos de la Liga Santiagueña de Fútbol

Se disputaron las primeras jornadas del torneo con varios partidos destacados, goleadas y encuentros postergados.

Hoy 16:20

Se disputaron las primeras cuatro fechas de la Liga Santiagueña y estos son los resultados en las categorías Primera División y Reserva.

Primera División

Fecha 1 – Resultados

Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo

Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda

Central Argentino 1-0 Villa Unión

Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres

Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán

Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández

Güemes 3-3 Comercio

Central Córdoba vs. Yanda FC ( postergado )

) Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago

Fecha 2 – Resultados

Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago

Unión Santiago 0-0 Mitre

Central Argentino 3-0 Banfield de La Banda

Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández

Comercio 4-1 Yanda FC

Villa Unión 1-1 Sarmiento

Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández

Estudiantes 2-1 Güemes

Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán

Libres: Agua y Energía y Central Córdoba

Fecha 3 - Resultados

Central Córdoba 2-0 Comercio

Yanda FC 1-0 Estudiantes

Güemes 0-0 Unión Santiago

Agua y Energía 1-0 Villa Unión

Sarmiento 1-1 Banfield

Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago

Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres

Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres

Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán

Libre: Vélez de San Ramón - Mitre

Fecha 4 - Resultados

Estudiantes 2-1 Central Córdoba

Vélez 1-1 Central Argentino

Agua y Energía 1-1 Banfield

Independiente (Fernández) 0-0 Independiente (Beltrán)

Defensores de Forres 1-2 Sportivo Fernández

Atlético Forres 1-0 Unión de Beltrán

Unión Santiago 2-+ Yanda FC

Mitre 2-2 Güemes

Sarmiento (La Banda) 4-0 Instituto Deportivo Santiago

Libre: Comercio Central Unidos - Villa Unión (La Banda)

Categoría Reserva

Fecha 1 – Resultados

Mitre 2-2 Estudiantes de Huaico Hondo

Vélez de San Ramón 4-0 Banfield de La Banda

Central Argentino 1-3 Villa Unión

Defensores de Forres 2-1 Atlético Forres

Independiente de Fernández 2-0 Unión de Beltrán

Independiente de Beltrán 2-0 Sportivo Fernández

Güemes 1-2 Comercio

Central Córdoba vs. Yanda FC ( postergado )

) Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Fecha 2 – Resultados

Vélez de San Ramón 3-1 Instituto Santiago

Unión Santiago 2-0 Mitre

Central Argentino 0-1 Banfield de La Banda

Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández

Comercio 3-0 Yanda FC

Villa Unión 0-2 Sarmiento

Atlético Forres 1-1 Sportivo Fernández

Estudiantes 0-0 Güemes

Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (suspendido)

Fecha 3 - Resultados

Central Córdoba 1-1 Comercio

Yanda FC 0-1 Estudiantes

Güemes 2-2 Unión Santiago

Agua y Energía 3-1 Villa Unión

Sarmiento 2-0 Banfield

Central Argentino 3-1 Instituto Santiago

Independiente de Fernández 1-1 Atlético Forres

Independiente de Beltrán 2-1 Defensores de Forres

Sportivo Fernández 2-0 Unión de Beltrán

Fecha 4 - Resultados

Estudiantes 2-1 Central Córdoba

Vélez 1-0 Central Argentino

Agua y Energía 2-0 Banfield

Independiente (Fernández) 1-1 Independiente (Beltrán)

Defensores de Forres 3-2 Sportivo Fernández

Atlético Forres 1-1 Unión de Beltrán

Unión Santiago 5-0 Yanda FC

Mitre 0-0 Güemes

Sarmiento (La Banda) 5-0 Instituto Deportivo Santiago

PROGRAMACIÓN – FECHA 5

Domingo 10

Central Córdoba vs. Unión Santiago (Cancha de Central Córdoba)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 ( público local )

(Cancha de Central Córdoba) 14:00 | 16:00 ( ) Comercio vs. Estudiantes (Cancha de Comercio)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 ( público local )

(Cancha de Comercio) 14:00 | 16:00 ( ) Agua y Energía vs. Instituto Santiago (Cancha de Agua y Energía)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 ( público local )

(Cancha de Agua y Energía) 14:00 | 16:00 ( ) Villa Unión vs. Banfield (Cancha de Villa Unión)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 ( público local )

(Cancha de Villa Unión) 14:00 | 16:00 ( ) Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández (Cancha de Sportivo Fernández)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 ( público local )

(Cancha de Sportivo Fernández) 14:00 | 16:00 ( ) Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres (Cancha de Unión de Beltrán)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 ( público local )

(Cancha de Unión de Beltrán) 14:00 | 16:00 ( ) Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres (Cancha de Independiente de Beltrán)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)

Lunes 11

Yanda vs. Mitre (Cancha de Estudiantes)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (a puertas cerradas)

Miércoles 13