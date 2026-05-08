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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAY 2026 | 19º
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Resultados completos de la Liga Santiagueña de Fútbol

Se disputaron las primeras jornadas del torneo con varios partidos destacados, goleadas y encuentros postergados.

Hoy 16:20

Se disputaron las primeras cuatro fechas de la Liga Santiagueña y estos son los resultados en las categorías Primera División y Reserva.

Primera División

Fecha 1 – Resultados

  • Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
  • Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda
  • Central Argentino 1-0 Villa Unión
  • Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres
  • Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán
  • Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández
  • Güemes 3-3 Comercio
  • Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
  • Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago

Fecha 2 – Resultados

  • Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago
  • Unión Santiago 0-0 Mitre
  • Central Argentino 3-0 Banfield de La Banda
  • Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
  • Comercio 4-1 Yanda FC
  • Villa Unión 1-1 Sarmiento
  • Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández
  • Estudiantes 2-1 Güemes
  • Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán

Libres: Agua y Energía y Central Córdoba

Fecha 3 - Resultados 

  • Central Córdoba 2-0 Comercio
  • Yanda FC 1-0 Estudiantes
  • Güemes 0-0 Unión Santiago
  • Agua y Energía 1-0 Villa Unión
  • Sarmiento 1-1 Banfield
  • Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago
  • Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres
  • Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán

Libre: Vélez de San Ramón - Mitre

Fecha 4 - Resultados 

  • Estudiantes 2-1 Central Córdoba
  • Vélez 1-1 Central Argentino
  • Agua y Energía 1-1 Banfield
  • Independiente (Fernández) 0-0 Independiente (Beltrán)
  • Defensores de Forres 1-2 Sportivo Fernández
  • Atlético Forres 1-0 Unión de Beltrán
  • Unión Santiago 2-+ Yanda FC
  • Mitre 2-2 Güemes
  • Sarmiento (La Banda) 4-0 Instituto Deportivo Santiago

Libre: Comercio Central Unidos - Villa Unión (La Banda)

Categoría Reserva

Fecha 1 – Resultados

  • Mitre 2-2 Estudiantes de Huaico Hondo
  • Vélez de San Ramón 4-0 Banfield de La Banda
  • Central Argentino 1-3 Villa Unión
  • Defensores de Forres 2-1 Atlético Forres
  • Independiente de Fernández 2-0 Unión de Beltrán
  • Independiente de Beltrán 2-0 Sportivo Fernández
  • Güemes 1-2 Comercio
  • Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
  • Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Fecha 2 – Resultados

  • Vélez de San Ramón 3-1 Instituto Santiago
  • Unión Santiago 2-0 Mitre
  • Central Argentino 0-1 Banfield de La Banda
  • Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
  • Comercio 3-0 Yanda FC
  • Villa Unión 0-2 Sarmiento
  • Atlético Forres 1-1 Sportivo Fernández
  • Estudiantes 0-0 Güemes
  • Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (suspendido)

Fecha 3 - Resultados 

  • Central Córdoba 1-1 Comercio
  • Yanda FC 0-1 Estudiantes
  • Güemes 2-2 Unión Santiago
  • Agua y Energía 3-1 Villa Unión
  • Sarmiento 2-0 Banfield
  • Central Argentino 3-1 Instituto Santiago
  • Independiente de Fernández 1-1 Atlético Forres
  • Independiente de Beltrán 2-1 Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández 2-0 Unión de Beltrán

Fecha 4 - Resultados 

  • Estudiantes 2-1 Central Córdoba
  • Vélez 1-0 Central Argentino
  • Agua y Energía 2-0 Banfield
  • Independiente (Fernández) 1-1 Independiente (Beltrán)
  • Defensores de Forres 3-2 Sportivo Fernández
  • Atlético Forres 1-1 Unión de Beltrán
  • Unión Santiago 5-0 Yanda FC
  • Mitre 0-0 Güemes
  • Sarmiento (La Banda) 5-0 Instituto Deportivo Santiago

PROGRAMACIÓN – FECHA 5

Domingo 10

  • Central Córdoba vs. Unión Santiago (Cancha de Central Córdoba)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Comercio vs. Estudiantes (Cancha de Comercio)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Agua y Energía vs. Instituto Santiago (Cancha de Agua y Energía)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Villa Unión vs. Banfield (Cancha de Villa Unión)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández (Cancha de Sportivo Fernández)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres (Cancha de Unión de Beltrán)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres (Cancha de Independiente de Beltrán)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)

Lunes 11

  • Yanda vs. Mitre (Cancha de Estudiantes)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (a puertas cerradas)

Miércoles 13

  • Sarmiento vs. Vélez de San Ramón (Cancha de Sarmiento)
    Reserva: 14:30 | Primera: 16:30 (público local)

TEMAS Yanda FC Club Atlético Villa Unión Club Atlético Unión de Beltrán Club Sportivo Fernández Club Atlético Independiente de Fernández Club Atlético Independiente de Beltrán Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo Club Atlético Defensores de Forres Club Central Argentino Club Atlético Banfield de La Banda Club Atlético Forres Club Atlético Agua y Energía Club Comercio Central Unidos Club Atlético Sarmiento Club Atlético Unión Santiago Club Atlético Güemes Club Atlético Mitre Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

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