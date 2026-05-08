Resultados completos de la Liga Santiagueña de Fútbol

Se disputaron las primeras jornadas del torneo con varios partidos destacados, goleadas y encuentros postergados.
Se disputaron las primeras cuatro fechas de la Liga Santiagueña y estos son los resultados en las categorías Primera División y Reserva.
Primera División
Fecha 1 – Resultados
- Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
- Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda
- Central Argentino 1-0 Villa Unión
- Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres
- Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán
- Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández
- Güemes 3-3 Comercio
- Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
- Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)
Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago
Fecha 2 – Resultados
- Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago
- Unión Santiago 0-0 Mitre
- Central Argentino 3-0 Banfield de La Banda
- Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
- Comercio 4-1 Yanda FC
- Villa Unión 1-1 Sarmiento
- Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández
- Estudiantes 2-1 Güemes
- Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán
Libres: Agua y Energía y Central Córdoba
Fecha 3 - Resultados
- Central Córdoba 2-0 Comercio
- Yanda FC 1-0 Estudiantes
- Güemes 0-0 Unión Santiago
- Agua y Energía 1-0 Villa Unión
- Sarmiento 1-1 Banfield
- Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago
- Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres
- Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres
- Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán
Libre: Vélez de San Ramón - Mitre
Fecha 4 - Resultados
- Estudiantes 2-1 Central Córdoba
- Vélez 1-1 Central Argentino
- Agua y Energía 1-1 Banfield
- Independiente (Fernández) 0-0 Independiente (Beltrán)
- Defensores de Forres 1-2 Sportivo Fernández
- Atlético Forres 1-0 Unión de Beltrán
- Unión Santiago 2-+ Yanda FC
- Mitre 2-2 Güemes
- Sarmiento (La Banda) 4-0 Instituto Deportivo Santiago
Libre: Comercio Central Unidos - Villa Unión (La Banda)
Categoría Reserva
Fecha 1 – Resultados
- Mitre 2-2 Estudiantes de Huaico Hondo
- Vélez de San Ramón 4-0 Banfield de La Banda
- Central Argentino 1-3 Villa Unión
- Defensores de Forres 2-1 Atlético Forres
- Independiente de Fernández 2-0 Unión de Beltrán
- Independiente de Beltrán 2-0 Sportivo Fernández
- Güemes 1-2 Comercio
- Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
- Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)
Fecha 2 – Resultados
- Vélez de San Ramón 3-1 Instituto Santiago
- Unión Santiago 2-0 Mitre
- Central Argentino 0-1 Banfield de La Banda
- Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
- Comercio 3-0 Yanda FC
- Villa Unión 0-2 Sarmiento
- Atlético Forres 1-1 Sportivo Fernández
- Estudiantes 0-0 Güemes
- Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (suspendido)
Fecha 3 - Resultados
- Central Córdoba 1-1 Comercio
- Yanda FC 0-1 Estudiantes
- Güemes 2-2 Unión Santiago
- Agua y Energía 3-1 Villa Unión
- Sarmiento 2-0 Banfield
- Central Argentino 3-1 Instituto Santiago
- Independiente de Fernández 1-1 Atlético Forres
- Independiente de Beltrán 2-1 Defensores de Forres
- Sportivo Fernández 2-0 Unión de Beltrán
Fecha 4 - Resultados
- Estudiantes 2-1 Central Córdoba
- Vélez 1-0 Central Argentino
- Agua y Energía 2-0 Banfield
- Independiente (Fernández) 1-1 Independiente (Beltrán)
- Defensores de Forres 3-2 Sportivo Fernández
- Atlético Forres 1-1 Unión de Beltrán
- Unión Santiago 5-0 Yanda FC
- Mitre 0-0 Güemes
- Sarmiento (La Banda) 5-0 Instituto Deportivo Santiago
PROGRAMACIÓN – FECHA 5
Domingo 10
- Central Córdoba vs. Unión Santiago (Cancha de Central Córdoba)
Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
- Comercio vs. Estudiantes (Cancha de Comercio)
Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
- Agua y Energía vs. Instituto Santiago (Cancha de Agua y Energía)
Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
- Villa Unión vs. Banfield (Cancha de Villa Unión)
Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
- Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández (Cancha de Sportivo Fernández)
Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
- Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres (Cancha de Unión de Beltrán)
Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
- Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres (Cancha de Independiente de Beltrán)
Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
Lunes 11
- Yanda vs. Mitre (Cancha de Estudiantes)
Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (a puertas cerradas)
Miércoles 13
- Sarmiento vs. Vélez de San Ramón (Cancha de Sarmiento)
Reserva: 14:30 | Primera: 16:30 (público local)