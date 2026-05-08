Desarticulan banda delictiva tras asalto a finca en Salta

Efectivos policiales desarticularon una banda delictiva en Tartagal, Salta, tras un asalto a mano armada en una finca, logrando recuperar más de $1 millón en bienes robados.

Hoy 16:52

En la madrugada del miércoles, efectivos del Distrito de Prevención 4 llevaron a cabo un exitoso plan candado en respuesta a un robo calificado que involucró el uso de un arma de fuego en una finca ubicada en el kilómetro 8 de la ruta nacional 86, en Tartagal. La situación se desencadenó tras la alerta de los empleados de la propiedad.

Los delincuentes habían sustraído una camioneta Ford Ranger, dinero en efectivo y herramientas, entre otros elementos valiosos, y se desplazaban en un automóvil particular Volkswagen que actuaba como vehículo de apoyo durante el asalto.

Como parte del operativo, la camioneta robada fue localizada en la ruta provincial 54. Los ocupantes del vehículo intentaron huir, lo que resultó en una persecución policial que culminó con la recuperación del vehículo y la detención de dos mujeres mayores de edad.

Minutos más tarde, en la zona de Campo Durán, se interceptó el automóvil Volkswagen, logrando la detención de tres hombres. Todos los detenidos son mayores de edad y tienen domicilio en Salvador Mazza, lo que sugiere que están vinculados entre sí en actividades delictivas.

Durante la requisa, se recuperaron los elementos sustraídos y se secuestró más de $1 millón en bienes robados, lo que refleja la magnitud del operativo.

Intervinieron en el caso la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, que continúan con la investigación para determinar la posible participación de otras personas en este hecho criminal.

El propietario de la finca realizó la denuncia correspondiente, mientras que los empleados del lugar reconocieron tanto los vehículos como los elementos robados, facilitando así el proceso de investigación.