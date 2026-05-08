La UNSE y el Consejo de Educación impulsan una capacitación docente sobre educación ambiental y forestación

El convenio permitirá desarrollar el proyecto “Aula Forestal: un desafío de aprendizaje en red”, destinado a docentes de colegios agrotécnicos y escuelas secundarias de Santiago del Estero.

Hoy 17:01

La Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Consejo General de Educación de Santiago del Estero firmaron un convenio de cooperación para avanzar en un proyecto de capacitación docente enfocado en la educación ambiental y la forestación.

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El acuerdo fue rubricado por la decana de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Nancy Giannuzzo, y la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

La iniciativa lleva por nombre “Aula Forestal: un desafío de aprendizaje en red” y es impulsada por la Fundación La Lucena.

También participaron del encuentro el vicedecano Miguel Sarmiento, la secretaria de Extensión Rocío Carreras y miembros del equipo técnico del Consejo de Educación.

El proyecto busca promover un modelo educativo innovador, participativo y dinámico en las escuelas secundarias de la provincia, utilizando el cultivo de árboles nativos como eje integrador de distintos espacios curriculares.

A través de metodologías basadas en proyectos y del trabajo colaborativo, la propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre educación y ambiente, incentivando el compromiso de estudiantes y docentes con la restauración ecológica y el cuidado de los recursos naturales.

En esta primera etapa participarán distintos establecimientos educativos de Santiago del Estero, entre ellos colegios agrotécnicos y escuelas secundarias de Capital, Fernández, Pozo Hondo, Nueva Esperanza, Los Juríes, Quimilí, Frías y Los Pirpintos.

Desde la organización destacaron que esta red de instituciones marcará el inicio de un importante espacio de trabajo conjunto enfocado en la educación ambiental.

El programa estará destinado a docentes de colegios agrotécnicos y de nivel medio que cuenten con convenio con la Facultad de Ciencias Forestales.

La capacitación se desarrollará en dos etapas y comenzará con una formación intensiva de 64 horas, que combinará clases virtuales sincrónicas, actividades asincrónicas mediante plataformas educativas y un encuentro presencial final.

Durante el trayecto formativo se abordarán contenidos vinculados a la producción forestal, tratamiento de semillas, herramientas digitales, planificación pedagógica e integración del árbol como eje transversal de enseñanza.

Desde la Facultad de Ciencias Forestales señalaron que el proyecto apunta a consolidar estrategias educativas sostenibles y fortalecer la conciencia ambiental en las nuevas generaciones.