Miembros de la UNSE participaron en un encuentro federal de universidades públicas

Autoridades de la Facultad de Humanidades participaron del encuentro llevado a cabo en la Universidad Nacional de San Martín.

Hoy 17:26

Autoridades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participaron del 44° Plenario de Decanas y Decanos de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE), realizado los días 7 y 8 de mayo en la Universidad Nacional de San Martín.

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La decana de la Facultad, Sandra Moreira, junto a la secretaria Académica, Valeria Pinto, representaron al Equipo de Gestión en el encuentro que reunió a autoridades académicas de universidades públicas de todo el país con el objetivo de debatir y reflexionar sobre los principales desafíos que atraviesa actualmente el sistema universitario argentino.

Durante las jornadas se abordaron temas vinculados al estado de situación de las universidades nacionales, los avances institucionales en torno al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), las líneas de acción de las secretarías académicas, de investigación y extensión, así como también la acreditación de profesorados universitarios y el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior.

Uno de los espacios destacados del plenario fue el conversatorio “La universidad y la Inteligencia Artificial”, donde representantes de distintas universidades nacionales compartieron experiencias y propuestas vinculadas al uso de nuevas tecnologías en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.

En este marco, la decana Sandra Moreira destacó la importancia de la participación de la Facultad de Humanidades en estos espacios de intercambio y construcción colectiva. “Estos encuentros permiten fortalecer vínculos entre las universidades públicas, compartir experiencias y pensar estrategias comunes frente a los desafíos actuales de la educación superior”, expresó.

Asimismo, remarcó que “la presencia de nuestra facultad en ámbitos nacionales es fundamental para seguir aportando miradas desde nuestra región y continuar consolidando políticas académicas, de investigación y extensión que respondan a las necesidades de nuestras comunidades”.

Finalmente, Moreira subrayó el valor del trabajo conjunto entre las distintas unidades académicas del país: “Generar estos espacios de diálogo y reflexión colectiva fortalece el sistema universitario público y nos permite proyectar una universidad más inclusiva, comprometida y preparada para los nuevos escenarios”.