Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania en medio de nuevas negociaciones

El alto el fuego comenzaría este sábado y coincidirá con las celebraciones rusas por el Día de la Victoria. Zelenski y Putin confirmaron la pausa temporal, aunque persisten los ataques y la desconfianza entre ambos países.

Hoy 16:53

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una tregua temporal de tres días entre Rusia y Ucrania, en un intento por reducir la tensión militar y avanzar en nuevas negociaciones diplomáticas.

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La medida comenzaría a regir este sábado y fue confirmada tanto por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, como por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

El anuncio se produjo en coincidencia con las celebraciones rusas por el Día de la Victoria, el tradicional acto militar que se realiza cada 9 de mayo en Moscú para conmemorar el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump se mostró optimista sobre el posible impacto de la tregua.

“Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil”, expresó el mandatario estadounidense.

Según detalló, el acuerdo también contempla un intercambio masivo de prisioneros de guerra, mediante el cual cada país liberaría a mil detenidos del bando contrario.

De concretarse, se trataría de uno de los mayores canjes humanitarios desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

El anuncio de Trump llegó después de que el gobierno de Putin comunicara unilateralmente una pausa en las hostilidades con motivo de los actos oficiales en Moscú.

Sin embargo, desde Kiev la propuesta fue recibida con fuerte desconfianza.

Las autoridades ucranianas sostuvieron que Rusia busca principalmente garantizar la seguridad del desfile militar en la Plaza Roja y acusaron al Kremlin de utilizar la fecha histórica con fines propagandísticos.

Además, remarcaron que Ucrania nunca se comprometió formalmente a respetar la tregua anunciada por Moscú.

A pesar de los anuncios diplomáticos, durante las últimas horas continuaron registrándose bombardeos y operaciones militares en distintos sectores del frente de combate.

La continuidad de los ataques dejó en evidencia la fragilidad del entendimiento y las dificultades para sostener incluso una pausa temporal en el conflicto.

En paralelo, Rusia endureció su postura y advirtió que responderá con un ataque “masivo” si Ucrania intenta interferir en las celebraciones del 9 de mayo.

Incluso, Moscú recomendó a diplomáticos extranjeros y a parte de la población abandonar Kiev ante el riesgo de una nueva escalada militar.

Mientras tanto, la Casa Blanca aseguró que las negociaciones diplomáticas continúan activas y que existen avances hacia un posible acuerdo más amplio.

“Las conversaciones continúan para poner fin a este gran conflicto, el más importante desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo Trump.

Aunque el anuncio despertó expectativas en la comunidad internacional, persisten las dudas sobre la capacidad real de las partes para sostener el alto el fuego en una guerra que ya provocó decenas de miles de muertos, millones de desplazados y fuertes consecuencias geopolíticas a nivel mundial.