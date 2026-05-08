Video: Gladys La Bomba Tucumana besó a Zunino en Gran Hermano y las redes explotaron

La cantante sorprendió al darle un beso en la boca al participante durante una charla dentro de la casa. El momento generó repercusiones y volvió a poner en el centro de la escena el vínculo entre ambos.

Hoy 16:48

La relación entre Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino volvió a revolucionar la casa de Gran Hermano luego de una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Desde el ingreso de la cantante al reality, las miradas cómplices, los comentarios cargados de picardía y la cercanía entre ambos participantes habían despertado rumores dentro y fuera del programa.

Sin embargo, en las últimas horas ocurrió el momento que terminó de encender las redes: Gladys besó en la boca a Franco frente a otros participantes.

La escena se dio durante una conversación en la que también estaban presentes Yanina Zilli, Emanuel y Danelik.

Según se pudo ver en las imágenes difundidas del programa, la artista se acercó inicialmente para darle un beso en la mejilla al joven, pero Franco giró el rostro y quedó muy cerca de sus labios.

Fue entonces cuando Gladys le tomó la cara y concretó el beso, provocando sorpresa entre quienes estaban alrededor.

El momento no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión, especialmente por la diferencia de edad de 36 años entre ambos.

En redes sociales aparecieron opiniones divididas: mientras algunos usuarios celebraron la química entre los participantes y tomaron la situación con humor, otros cuestionaron el acercamiento y debatieron sobre el vínculo.

Días antes del episodio, Tyago Griffo, hijo de Gladys, ya había hablado públicamente sobre la relación entre su madre y Franco.

En una entrevista para un ciclo de streaming, el cantante deslizó que gran parte del acercamiento podría formar parte de una estrategia dentro del reality.

“Creo que es parte del juego porque escuché una charla entre ellos y otras participantes donde planteaban hacer una especie de novela”, comentó.

Además, aseguró que Franco también alimenta el coqueteo con distintos comentarios provocadores hacia la cantante.

Pese a eso, Tyago dejó en claro que su principal preocupación pasa por el bienestar emocional de su madre dentro de la competencia.

“Quiero que disfrute la experiencia y que no termine afectada por la exposición”, sostuvo sobre el paso de Gladys por el reality.