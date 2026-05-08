Milei volvió a respaldar a Adorni en una reunión de Gabinete marcada por la crisis por su patrimonio

El jefe de Gabinete encabezó el encuentro junto al Presidente y Karina Milei en medio de las acusaciones por presuntas irregularidades patrimoniales.

Hoy 17:33

La reunión de Gabinete realizada este viernes en la Casa Rosada estuvo atravesada por la polémica en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque el funcionario encabezó el encuentro con normalidad y volvió a recibir un fuerte respaldo político del presidente Javier Milei y de Karina Milei.

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La presencia de ambos junto a Adorni fue interpretada dentro del oficialismo como una nueva señal de apoyo al funcionario, en medio de las denuncias y cuestionamientos sobre su situación patrimonial.

El encuentro comenzó pasadas las 14, luego de la conferencia de prensa en la que Adorni volvió a ocupar el rol de vocero y respondió sobre la polémica judicial que lo involucra.

Desde el entorno gubernamental remarcaron que participaron “todos” los ministros y principales funcionarios del gabinete nacional, aunque evitaron inicialmente difundir una lista completa de asistentes.

Según trascendió, la reunión se extendió durante aproximadamente dos horas y media y fue abierta por el propio Javier Milei.

El Presidente habló durante media hora, realizó un análisis general de la situación política y económica y, según indicaron fuentes oficiales, brindó “un fuerte respaldo” a Adorni.

Posteriormente, el jefe de Gabinete tomó la conducción del encuentro, agradeció el trabajo realizado para el informe de gestión presentado en el Congreso y expuso lineamientos del plan de gestión para el período 2026-2027.

La reunión se desarrolló bajo un clima de tensión política, especialmente por la presencia de Patricia Bullrich, quien días atrás había reclamado públicamente que Adorni presentara de inmediato su declaración jurada para despejar dudas sobre su patrimonio.

Pese a esas diferencias, Bullrich participó del encuentro y también tomó la palabra durante la reunión frente al Presidente y al resto de los ministros.

Entre los asistentes estuvieron además el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

También participaron Federico Sturzenegger, Santiago Bausili, Diego Santilli, Mario Lugones y otros funcionarios del entorno presidencial.

Mientras continúan las investigaciones y las críticas opositoras, en la Casa Rosada insisten en sostener políticamente a Adorni y aseguran que el funcionario podrá justificar el origen de su patrimonio mediante documentación y futuras declaraciones juradas.