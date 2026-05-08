Intentó escapar saltando tapias tras robar una garrafa y terminó detenido en el barrio John Kennedy

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga a pie, ingresando a distintos inmuebles y saltando tapias perimetrales para evitar ser atrapado.

Hoy 16:28

Un sujeto conocido con el alias de “Pato Veliz” fue demorado este viernes por la mañana en el barrio John Kennedy, luego de haber sido acusado de ingresar a una vivienda y sustraer una garrafa de 10 kilos.

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El procedimiento fue realizado por personal de la División Prevención Departamental Nº17, mientras efectuaba recorridos preventivos por la zona. Los efectivos fueron alertados sobre un ilícito ocurrido en la intersección de calles 233 y Pío VII.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con Hugo Andrés Álvarez, de 47 años, domiciliado en el sector, quien manifestó que durante la mañana el acusado habría ingresado a su vivienda y le robó una garrafa color violeta de 10 kilogramos, para luego darse a la fuga.

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Tras recabar los datos aportados por el damnificado, el personal policial inició recorridos y tareas de saturación en las inmediaciones. Minutos después, en calle 4 y 233, los efectivos divisaron a un hombre con características coincidentes a las descriptas, quien llevaba una garrafa similar a la denunciada como sustraída.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga a pie, ingresando a distintos inmuebles y saltando tapias perimetrales para evitar ser atrapado.

La persecución finalizó en inmediaciones de calle 234 y Pío VII, donde el acusado cayó desde una tapia perimetral y fue reducido por los efectivos, quienes utilizaron la fuerza mínima indispensable para concretar la demora y resguardar la integridad física tanto del sospechoso como del personal interviniente.

Posteriormente, se solicitó la colaboración de la Unidad Nº1242 para trasladar al demorado y al elemento recuperado hacia la Comisaría Comunitaria Nº59, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.