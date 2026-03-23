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Así se jugará la Liga Santiagueña 2026: fixture confirmado, formato y nuevos precios de entradas

El torneo comenzará el 12 de abril y ya tiene definido su calendario por zonas. También se oficializaron los valores de los tickets para la temporada.

Hoy 14:45

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el fixture completo y el formato de disputa para la temporada 2026, que comenzará el 12 de abril en Primera División y Reserva, mientras que las divisiones formativas iniciarán el 4 de abril.

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El torneo se disputará hasta el 12 de agosto y otorgará dos plazas al Torneo Regional Federal Amateur.

Formato del campeonato

El certamen estará dividido en tres zonas (Capital, Banda y Robles). Los equipos jugarán todos contra todos a dos ruedas y avanzarán a los playoffs:

  • Los dos primeros de cada zona
  • Los terceros de las zonas A y B

Luego se armará una tabla general por promedios para los cruces de cuartos de final:

  • 1º vs 8º
  • 2º vs 7º
  • 3º vs 6º
  • 4º vs 5º

Posteriormente se jugarán las semifinales y la final, y los dos finalistas clasificarán al Regional Federal Amateur.

Fixture completo de la Liga Santiagueña 2026

Zona A – Capital

Equipos: Mitre, Güemes, Central Córdoba, Unión Santiago, Comercio, Estudiantes y Yanda FC.

Fecha 1: Mitre vs Estudiantes; Güemes vs Comercio; Yanda FC vs Central Córdoba (Libre: Unión Santiago)

Fecha 2: Unión Santiago vs Mitre; Estudiantes vs Güemes; Comercio vs Yanda FC (Libre: Central Córdoba)

Fecha 3: Central Córdoba vs Comercio; Yanda FC vs Estudiantes; Güemes vs Unión Santiago (Libre: Mitre)

Fecha 4: Mitre vs Güemes; Unión Santiago vs Yanda FC; Estudiantes vs Central Córdoba (Libre: Comercio)

Fecha 5: Comercio vs Estudiantes; Central Córdoba vs Unión Santiago; Yanda FC vs Mitre (Libre: Güemes)

Fecha 6: Unión Santiago vs Comercio; Mitre vs Central Córdoba; Güemes vs Yanda FC (Libre: Estudiantes)

Fecha 7: Estudiantes vs Unión Santiago; Comercio vs Mitre; Central Córdoba vs Güemes (Libre: Yanda FC)

Fecha 8: Estudiantes vs Mitre; Comercio vs Güemes; Central Córdoba vs Yanda FC (Libre: Unión Santiago)

Fecha 9: Mitre vs Unión Santiago; Güemes vs Estudiantes; Yanda FC vs Comercio (Libre: Central Córdoba)

Fecha 10: Comercio vs Central Córdoba; Estudiantes vs Yanda FC; Unión Santiago vs Güemes (Libre: Mitre)

Fecha 11: Güemes vs Mitre; Yanda FC vs Unión Santiago; Central Córdoba vs Estudiantes (Libre: Comercio)

Fecha 12: Estudiantes vs Comercio; Unión Santiago vs Central Córdoba; Mitre vs Yanda FC (Libre: Güemes)

Fecha 13: Comercio vs Unión Santiago; Central Córdoba vs Mitre; Yanda FC vs Güemes (Libre: Estudiantes)

Fecha 14: Unión Santiago vs Estudiantes; Mitre vs Comercio; Güemes vs Central Córdoba (Libre: Yanda FC)

Zona B – Banda

Equipos: Vélez, Banfield, Central Argentino, Villa Unión, Sarmiento, Agua y Energía e Instituto Santiago.

Fecha 1: Vélez vs Banfield; Central Argentino vs Villa Unión; Sarmiento vs Agua y Energía (Libre: Instituto Santiago)

Fecha 2: Instituto Santiago vs Vélez; Banfield vs Central Argentino; Villa Unión vs Sarmiento (Libre: Agua y Energía)

Fecha 3: Agua y Energía vs Villa Unión; Sarmiento vs Banfield; Central Argentino vs Instituto Santiago (Libre: Vélez)

Fecha 4: Vélez vs Central Argentino; Instituto Santiago vs Sarmiento; Banfield vs Agua y Energía (Libre: Villa Unión)

Fecha 5: Villa Unión vs Banfield; Agua y Energía vs Instituto Santiago; Sarmiento vs Vélez (Libre: Central Argentino)

Fecha 6: Instituto Santiago vs Villa Unión; Vélez vs Agua y Energía; Central Argentino vs Sarmiento (Libre: Banfield)

Fecha 7: Banfield vs Instituto Santiago; Villa Unión vs Vélez; Agua y Energía vs Central Argentino

Fecha 8: Banfield vs Vélez; Villa Unión vs Central Argentino; Agua y Energía vs Sarmiento (Libre: Instituto Santiago)

Fecha 9: Vélez vs Instituto Santiago; Central Argentino vs Banfield; Sarmiento vs Villa Unión (Libre: Agua y Energía)

Fecha 10: Villa Unión vs Agua y Energía; Banfield vs Sarmiento; Instituto Santiago vs Central Argentino (Libre: Vélez)

Fecha 11: Central Argentino vs Vélez; Sarmiento vs Instituto Santiago; Agua y Energía vs Banfield (Libre: Villa Unión)

Fecha 12: Banfield vs Villa Unión; Instituto Santiago vs Agua y Energía; Vélez vs Sarmiento (Libre: Central Argentino)

Fecha 13: Villa Unión vs Instituto Santiago; Agua y Energía vs Vélez; Sarmiento vs Central Argentino (Libre: Banfield)

Fecha 14: Instituto Santiago vs Banfield; Vélez vs Villa Unión; Central Argentino vs Agua y Energía (Libre: Sarmiento)

Zona C – Robles

Equipos: Defensores de Forres, Atlético Forres, Independiente de Fernández, Unión de Beltrán, Independiente de Beltrán y Sportivo Fernández.

Fecha 1: Defensores de Forres vs Atlético Forres; Independiente de Fernández vs Unión de Beltrán; Independiente de Beltrán vs Sportivo Fernández

Fecha 2: Atlético Forres vs Sportivo Fernández; Unión de Beltrán vs Independiente de Beltrán; Defensores de Forres vs Independiente de Fernández

Fecha 3: Independiente de Fernández vs Atlético Forres; Independiente de Beltrán vs Defensores de Forres; Sportivo Fernández vs Unión de Beltrán

Fecha 4: Atlético Forres vs Unión de Beltrán; Defensores de Forres vs Sportivo Fernández; Independiente de Fernández vs Independiente de Beltrán

Fecha 5: Independiente de Beltrán vs Atlético Forres; Sportivo Fernández vs Independiente de Fernández; Unión de Beltrán vs Atlético Forres

Fecha 6: Atlético Forres vs Defensores de Forres; Unión de Beltrán vs Independiente de Fernández; Sportivo Fernández vs Independiente de Beltrán

Fecha 7: Sportivo Fernández vs Atlético Forres; Independiente de Beltrán vs Unión de Beltrán; Independiente de Fernández vs Defensores de Forres

Fecha 8: Atlético Forres vs Independiente de Fernández; Defensores de Forres vs Independiente de Beltrán; Unión de Beltrán vs Sportivo Fernández

Fecha 9: Unión de Beltrán vs Atlético Forres; Sportivo Fernández vs Defensores de Forres; Independiente de Beltrán vs Independiente de Fernández

Fecha 10: Atlético Forres vs Independiente de Beltrán; Independiente de Fernández vs Sportivo Fernández; Independiente de Beltrán vs Sportivo Fernández

Nuevos precios de entradas

El Consejo Directivo también aprobó un incremento en los precios, con subas de entre 30% y 50% respecto al año pasado:

  • Inferiores: entre $4.000 y $6.000
  • Primera y Reserva: entre $6.000 y $10.000

Además:

  • Jubilados, menores y damas pagarán el 50% de la entrada general.

La Liga Santiagueña ya tiene todo listo para una nueva temporada que promete gran competencia entre los clubes locales y definirá a los representantes santiagueños en el próximo Regional Federal Amateur.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

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