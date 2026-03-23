Tragedia aérea en Colombia: se estrelló un avión militar con 80 ocupantes

El siniestro se produjo poco después del despegue en el suroeste del país. La aeronave trasladaba efectivos de la Fuerza Pública.

Hoy 15:51

Un avión militar se estrelló este lunes en el suroeste de Colombia mientras despegaba y, por el momento, el gobierno no confirmó la cantidad de víctimas. De acuerdo con la Defensa Civil de Colombia, el avión transportaba 110 ocupantes en total, de los cuales se confirmaron oficialmente al menos 48 heridos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, escribió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de X.

Sánchez también explicó que todavía no está claro qué provocó el accidente. Además, aseguró que ya se activaron todos los protocolos de asistencia para los afectados y sus familias, junto con la investigación para determinar qué pasó.

Desde la Defensa Civil de Colombia informaron que equipos de voluntarios se movilizaron en Putumayo para asistir en la emergencia. Indicaron que operan junto a otros organismos de rescate y compartieron un video donde se observan partes del avión incendiadas.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se expresó en redes luego el accidente. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, escribió.

En el mismo mensaje, apuntó contra las trabas burocráticas por frenar sus planes de modernización de las Fuerzas Armadas. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea”, agregó.