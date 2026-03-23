“Tenemos buena onda y fuimos a comer”: ¿Qué pasa entre José Chatruc y Sabrina Rojas?

El ex futbolista José Chatruc habló tras la filtración de una foto comiendo a la luz de la vela con Sabrina Rojas y explicó qué tipo de relación los une.

Hoy 17:02

Hace unos días, desde la cuenta en Instagram chimentera Gossipeame trascendió una sorpresiva imagen de José Chatruc y Sabrina Rojas cenando solos a la luz de la vela en la mesa de un restaurante.

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Ante el revuelo que causó la imagen y los rumores lógicos de romance, el ex futbolista de Racing y San Lorenzo, entre otros clubes, habló en Intrusos (América Tv) sobre ese momento que compartió con la actriz y aclaró qué vinculo los une.

“Estamos un grupo de amigos, tenemos buena onda y fuimos a comer, no pasa nada”, dijo sonriendo Pepe Chatruc ante las consultas de Alejandro Guatti.

“Fue de a dos, mano a mano, tranqui, charlando, pero no pasa nada, somos amigos. ¿Nunca comiste con una mujer?”, remarcó el panelista deportivo ante la insistencia del cronista sobre el tipo de relación que tiene con Rojas.

"No pasa nada, todo tranquilo. Fue una cena de a dos, sí, mano a mano. Tranqui, charlando. Está todo bien, amigos, amigos... No pasa nada, sino te cuento. Es esto, no hay más", insistió en su relato José Chatruc.

Y agregó que ya había compartido otros momentos solos alejados del resto del grupo de amistades: "Ya habíamos comido, tenemos una linda relación pero nada que contar. ¿Están esperando algo no?".

"Hubo muchas especulaciones que están haciendo el amor entre ustedes...", le dijo con picardía el periodista. A lo que Chatruc sonrió y respondió: “¡Ojalá, Sabrina por favor te lo pido! Por ahora solo amigos, no puedo decir mucho”, y se retiró del lugar con cautela a la hora de hablar de la buena onda que tiene con la actriz y ex de Luciano Castro.