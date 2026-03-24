Otro escándalo en el Gobierno: revelan un plan secreto para lanzar monedas de oro con la imagen de Milei

La iniciativa habría sido impulsada por empresarios vinculados al entorno presidencial y contemplaba la comercialización de piezas y merchandising. Surge de pericias judiciales en medio de la causa $Libra.

Hoy 08:21

En medio de la investigación por el caso $Libra, salieron a la luz nuevos detalles sobre presuntos negocios paralelos vinculados al entorno del presidente Javier Milei. Entre ellos, un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con su imagen con fines comerciales.

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Según documentos extraídos del celular del empresario Mauricio Novelli, el plan contemplaba acuñar piezas con el rostro del mandatario junto a símbolos asociados a su figura política, como el león y consignas identificadas con su espacio.

La iniciativa habría sido desarrollada por la firma ICV Advisors, que diseñó propuestas confidenciales que incluían no solo monedas, sino también una línea de productos de merchandising como indumentaria y accesorios.

De acuerdo a la reconstrucción de la agencia Noticias Argentinas, los impulsores del proyecto mantuvieron reuniones en Casa Rosada durante 2024, con la participación de empresarios extranjeros interesados en el negocio. El acceso a esos encuentros habría sido autorizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los documentos también mencionan un esquema de comercialización internacional, con la intención de vender las monedas tanto en la Argentina como en el exterior, buscando generar ingresos a partir del uso de la imagen presidencial.

El plan se conoció tras pericias judiciales en el marco de la causa $Libra, que investiga posibles vínculos entre operadores privados y funcionarios en proyectos financieros. La aparición de esta iniciativa suma un nuevo elemento al expediente, que intenta determinar si existieron maniobras incompatibles con la función pública o un uso indebido de la investidura presidencial.