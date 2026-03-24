Avanzan los trabajos de mejoramiento integral en los barrios bandeños

Las tareas incluyeron arreglo de calles, reposición de luminarias y erradicación de mini basurales.

Hoy 14:29

El intendente Ing. Roger E. Nediani visitó el barrio Constitución donde el personal de Obras Público desplegó durante la semana pasada un operativo integral de mejoramiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los trabajos que el personal municipal realizó se destacaron la nivelación, perfilado, aporte de base estabilizada y reposición de luminarias en el sector comprendido entre Calles 6 y 12; Canal y Ruta Provincial N° 8 del mencionado barrio.

En la oportunidad, el intendente Nediani, señaló: "Continuamos realizando estos operativos encabezados por el personal y las maquinarias de la Secretaría de Obras Públicas para realizar trabajos que permitan mejorar la transitabilidad y la seguridad de cada barrio. En esta oportunidad, también esta trabajando desde la Secretaría de Servicios Públicos con la erradicación de mini basurales que se formaron en algunos sectores del barrio y vamos viendo la posibilidad de presentar un proyecto para recuperar estos predios y convertirlos en espacios verdes que puedan ser disfrutados por todos los vecinos".

Finalmente, el jefe comunal informó que similares tareas se desarrollarán durante esta semana en el barrio Ampliación Central Argentino.