Independiente BBC tiene todo confirmado para los playoffs de la Liga Argentina: rival y fechas

El elenco santiagueño terminó en el puesto 12 y enfrentará al quinto de la Conferencia Norte.

Hoy 15:00

Independiente BBC ya tiene todo definido para su participación en los playoffs de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, instancia en la que buscará dar el golpe tras haber finalizado en el puesto 12 de la fase regular.

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El equipo santiagueño se medirá ante Santa Paula de Gálvez, que aseguró el quinto lugar luego de vencer como local a Huracán Las Heras.

Cómo se jugará la serie

Se disputará al mejor de cinco partidos y comenzará en territorio santafesino:

Juego 1: miércoles 1 de abril (en Santa Fe)

miércoles 1 de abril (en Santa Fe) Juego 2: viernes 3 de abril (en Santa Fe)

viernes 3 de abril (en Santa Fe) Juego 3: martes 7 de abril (en Santiago del Estero)

martes 7 de abril (en Santiago del Estero) Juego 4: jueves 9 de abril (en Santiago del Estero, de ser necesario)

jueves 9 de abril (en Santiago del Estero, de ser necesario) Juego 5: domingo 12 de abril (en Santa Fe, de ser necesario)

Cómo llegan los equipos

Independiente BBC cerró la fase regular con un récord de 14 victorias y 18 derrotas, mientras que su rival terminó con una mejor campaña de 19 triunfos y 13 caídas.

A pesar de la diferencia en la tabla, el conjunto santiagueño buscará hacerse fuerte en la postemporada y aprovechar la localía en los juegos que se disputarán en la provincia.

El resto de los cruces

Los otros enfrentamientos confirmados de la Conferencia Norte serían:

Salta Basket vs Bochas

Comunicaciones vs Estudiantes de Tucumán

Jujuy Básquet vs Villa San Martín

Por su parte, los cuatro equipos que avanzaron directamente a los cuartos de final son Amancay de La Rioja, San Isidro, Barrio Parque y Sportivo Suardi.

De esta manera, Independiente BBC ya comienza a preparar una serie exigente, con el objetivo de seguir avanzando en la Liga Argentina.