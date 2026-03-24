Crecen los rumores de un supuesto vínculo entre Emilia Mernes y Leandro Paredes: chats filtrados y versiones cruzadas

Versiones sobre chats filtrados y tensiones cruzadas reavivan los rumores de un supuesto vínculo entre Emilia Mernes y Leandro Paredes, en medio de un conflicto que también involucra a otras figuras del espectáculo.

Hoy 17:45

En medio de una creciente ola de especulaciones que involucra a figuras del pop argentino y jugadores de la selección nacional, los rumores sobre un posible vínculo entre Emilia Mernes y Leandro Paredes volvieron a cobrar fuerza tras la viralización de un supuesto chat en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El periodista Juan Etchegoyen se refirió al tema durante su participación en Infobae en Vivo, donde aseguró que las versiones “vienen desde hace tiempo” y no se limitan a los últimos días. Según explicó, en las últimas horas comenzó a circular una presunta conversación en la que el futbolista invitaría a la cantante a verlo en La Bombonera, lo que desató todo tipo de interpretaciones.

“Ese es el chat que apareció en las últimas horas, pero son trascendidos”, aclaró el periodista, quien de todos modos remarcó que en el ambiente ya se hablaba desde antes de una situación “extraña” que involucra al mediocampista.

Las versiones se dan en el marco de un conflicto más amplio dentro del mundo del espectáculo, que también salpica a Tini Stoessel y María Becerra. Según Etchegoyen, la tensión entre Mernes y Stoessel no estaría directamente relacionada con los futbolistas, sino que tendría un origen previo vinculado a diferencias personales dentro del círculo artístico.

En ese sentido, mencionó como dato concreto que Becerra dejó de seguir a Mernes en redes sociales meses atrás, lo que habría sido uno de los primeros indicios del distanciamiento entre las artistas, quienes supieron compartir proyectos y amistad.

Por otro lado, el periodista sostuvo que hasta el momento no hubo una reacción pública de Camila Galante, aunque señaló que los rumores que vinculan a su pareja con la cantante “son fuertes”. No obstante, también advirtió sobre la necesidad de tomar con cautela la información que circula: “Hay que tomar con pinzas todos estos rumores”, subrayó.

El tema también fue abordado en el programa televisivo “Infama”, donde el panelista Santiago Sposato mencionó un supuesto malestar en el entorno de los jugadores de la selección tras la presencia de Mernes en una celebración posterior al Mundial. Allí, deslizó que podrían haber existido intercambios de mensajes con futbolistas, lo que habría generado incomodidad.

En ese mismo ciclo, la conductora Marcela Tauro fue más allá y sugirió que el distanciamiento entre Stoessel y Mernes podría estar vinculado a un presunto contacto con Rodrigo De Paul, actual pareja de la intérprete de “Fresa”.

A pesar de la intensidad de las versiones y su rápida difusión en redes sociales, hasta el momento ninguno de los protagonistas involucrados salió a confirmar o desmentir los rumores, que siguen alimentando una trama cargada de especulaciones, silencios y tensiones dentro del mundo del espectáculo y el fútbol.