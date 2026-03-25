Sydney Sweeney volvió a encender las redes en una campaña de lencería de su marca: encaje y portaligas

En medio del escándalo legal por trepar el cartel de Hollywood para promocionar sus corpiños, adelantó su próxima cápsula con una audaz sesión de fotos.

Hoy 07:40

Hace menos de dos meses, Sydney Sweeney revolucionó las redes sociales al anunciar el lanzamiento de su marca de lencería, SYRN, con una campaña de alto impacto y una intervención con corpiños del icónico cartel de Hollywood.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ahora, la actriz compartió con sus seguidores de Instagram un adelanto de su segundo lanzamiento junto a la firma y volvió a mostrar su faceta más jugada. Llevó un conjunto de encaje floral blanco de corpiño armado, bombacha y portaligas unido a una pequeña falda del mismo género.

El estilismo se completó con stilettos blancos con frunces y tiras lace up que suben por los tobillos y pantorrillas. El pelo suelto con ondas marcadas y un make up con delineado, máscara de pestañas y labios nude fueron los detalles finales.

En una siguiente imagen, se mostró sin la parte de arriba del conjunto, al borde del topless, pero con un ramo de rosas rojas para no mostrar de más. Sus gestos sensuales, la sonrisa que la caracteriza y un guiño a la cámara coronaron la campaña.