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Dramático momento: un bebé cayó a un balde con agua y está internado en grave estado

El niño de un año fue encontrado por su tío y llegó sin signos vitales a un centro de salud. Lograron reanimarlo y permanece en terapia intensiva.

Hoy 09:05
Baldes con agua

Este martes 24 de marzo un bebé de un año fue ingresado al Hospital de Niños de Santa Fe tras caer adentro de un balde con agua y ahogarse. El niño fue encontrado ahogándose por su tío de 18 años, quien lo llevó junto a la madre al dispensario de Alto Verde, donde ingresó con estado crítico.

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El hecho sucedió en la provincia de Santa Fe donde el bebé fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia donde permanece en grave estado. Allí, el menor de edad recibió maniobras de reanimación luego de sufrir el ahogamiento. Según las fuentes policiales, el episodio fue registrado el martes al mediodía en una vivienda de la Manzana 3 de Alto Verde, Santa Fe.

El niño fue encontrado ahogándose por su tío de 18 años, quien lo llevó junto a la madre al dispensario de Alto Verde, según informó ElOnce. “Estaba limpiando en casa, cerca de las 12 y sin darnos cuenta veo al bebé que estaba en el balde”, señaló el tío del bebé en en diálogo con Aire de Santa Fe.

Tras ser recibido en el centro de salud Demetrio Gómez, donde ingresó en estado crítico, el menor fue sometido a maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Luego fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Niños, donde también se le practicó RCP. El parte oficial, detalló que el ingreso ocurrió sin signos vitales, pero fue estabilizado y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva bajo asistencia mecánica respiratoria.

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