Insólito: metió su moto a la playa y comenzó a lavarla con agua salada

El accionar del hombre no pasó desapercibida y quien grabó el video, advertía de lo contraproducente que es para los vehículos el agua de mar.

Hoy 19:51

Un hombre fue captado lavando su motocicleta con agua de mar en una playa de Cartagena (Colombia), en una escena que rápidamente se volvió viral.

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En el video, el sujeto limpia con total tranquilidad mientras un testigo, a la distancia, se burla y le advierte sobre los efectos de la sal.

Minutos después, varios policías se acercan al lugar, dando un giro inesperado a un momento que muchos ya califican como insólito.