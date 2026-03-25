Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAR 2026 | 27º
X
Lo + Viral

Insólito: metió su moto a la playa y comenzó a lavarla con agua salada

El accionar del hombre no pasó desapercibida y quien grabó el video, advertía de lo contraproducente que es para los vehículos el agua de mar.

Hoy 19:51
Lavando la moto en la playa

Un hombre fue captado lavando su motocicleta con agua de mar en una playa de Cartagena (Colombia), en una escena que rápidamente se volvió viral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el video, el sujeto limpia con total tranquilidad mientras un testigo, a la distancia, se burla y le advierte sobre los efectos de la sal.

Minutos después, varios policías se acercan al lugar, dando un giro inesperado a un momento que muchos ya califican como insólito.

TEMAS Colombia

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cronograma de sueldos: el Gobierno de la provincia informó cuándo cobran los empleados públicos
  2. 2. Ahora el juez quiere que Agostina Páez se quede en Brasil hasta el fallo final
  3. 3. Cortaron la luz y robaron $12 millones en una distribuidora: investigan si hubo un “entregador”
  4. 4. Director escolar denunció a la cooperadora por fraude con dinero para el comedor de los alumnos
  5. 5. Elecciones municipales 2026: se acelera la danza de nombres y definiciones en toda la provincia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT