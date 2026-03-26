Termas de Río Hondo se enfrenta a un clima variable este jueves 26 de marzo de 2026

Los termenses se preparan para un día nublado con temperaturas agradables, pero la lluvia asoma en el pronóstico. Se esperan intervalos de lluvia moderada en los próximos días.
El clima en Termas de Río Hondo hoy se presenta parcialmente nublado, con una temperatura actual de 19.4 °C. Los termenses disfrutarán de una jornada donde la sensación térmica es igual a la temperatura, lo que promete un día fresco y agradable para las actividades al aire libre.
A medida que avanza la jornada, se prevé que las condiciones cambien hacia un día nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 26.3 °C. Esta variabilidad en el clima es típica de la región, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente, afectando la rutina diaria de los habitantes.
Para mañana, el pronóstico indica lluvia moderada a intervalos, lo que podría traer un alivio ante el calor acumulado de días anteriores. Las temperaturas oscilarán entre los 19.2 °C de mínima y los 25.7 °C de máxima, lo que permitirá a los termenses disfrutar de un clima templado, aunque con la posibilidad de chaparrones.
El sábado se repetirá el patrón de lluvias moderadas a intervalos, con mínimas de 20.6 °C y máximas que llegarán a los 32.2 °C. Estos cambios en las condiciones meteorológicas pueden influir en los planes de los termenses, que deberán estar atentos a los pronósticos.
En resumen, hoy los termenses tendrán un día nublado con temperaturas que variarán entre los 19 °C y 26.3 °C. Para los próximos días, se anticipan lluvias moderadas y un clima variable que mantendrá en alerta a la población.