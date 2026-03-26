Vuelven a suspender la audiencia de prisión preventiva contra Ramiro Petros

El empresario será evaluado por el gabinete de psicólogos del Ministerio Público Fiscal, mientras su defensa sostiene que los plazos están vencidos.

Hoy 09:42

La audiencia de pedido de prisión preventiva contra Ramiro Petros fue suspendida nuevamente, en el marco de la causa en la que el empresario se encuentra imputado por estafas millonarias, además de otros delitos como amenazas y tenencia de arma de fuego.

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Según se informó, Petros será derivado al gabinete de psicólogos del Ministerio Público Fiscal, lo que motivó la postergación de la instancia judicial.

Por su parte, la defensa, a cargo de la abogada Moira Curi, insiste en que todos los plazos procesales se encuentran vencidos, planteo que podría tener incidencia en el desarrollo del proceso.

La causa cuenta con varios denunciantes, lo que complejiza la investigación en curso. El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por el Dr. Sebastián Robles, en representación de un comerciante que acusó a Petros de haber recibido 40.000 dólares por la supuesta venta de un Audi Q3 que nunca fue entregado.

De acuerdo con la acusación, el empresario habría prometido la entrega del vehículo en un plazo de cuatro días, lo cual nunca se concretó. Además, se sospecha que el rodado habría sido vendido posteriormente a otra persona en la provincia de Tucumán.