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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 20º
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Mascotas

Cumbia busca un hogar: perrita dulce y cariñosa en adopción

Tiene 10 meses, es inteligente y necesita una familia que le brinde amor y tranquilidad.

Hoy 09:49
Cumbia

Cumbia es una perrita mestiza de 10 meses que fue rescatada cuando era muy chiquita. Actualmente no se adapta a la convivencia con otras dos perras mayores, ya que su integridad se ve amenazada por las peleas, por lo que necesita un hogar donde pueda sentirse segura y amada.

Es cariñosa, muy demandante y compañera, además de dulce e inteligente. Disfruta de la compañía humana y necesita una familia que le ofrezca paciencia, cuidados y afecto.

Si querés abrirle tu corazón y tu hogar, Cumbia está esperando a la familia que le dé la oportunidad de crecer feliz y protegida.

Contacto: 3854899697 (solo WhatsApp)

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