Se conocieron nuevos detalles del brutal matricidio que conmociona a Monte Quemado

La investigación indica que la mujer habría intentado evitar que su hijo atentara contra su propia vida, lo que derivó en una violenta discusión que terminó en tragedia.

Hoy 09:00

La investigación por el brutal matricidio ocurrido en Monte Quemado continúa avanzando y comienzan a reconstruirse las horas previas al crimen que conmociona a toda la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los primeros datos recabados por los investigadores, Alicia Balderrama, de 35 años, habría intentado impedir que su hijo, Thiago Nahuel Balderrama, atentara contra su propia vida, lo que habría desencadenado una violenta discusión dentro de la vivienda.

En ese contexto, la situación escaló de manera abrupta hasta derivar en un feroz ataque con arma blanca, que terminó con la vida de la mujer.

De acuerdo con la información médica preliminar, la víctima presentaba múltiples cortes en el rostro y una herida punzante en el cuello, que habría sido la lesión fatal.

Tras el ataque, el adolescente fue hallado en las inmediaciones del domicilio con heridas de consideración, lo que refuerza la hipótesis de que habría intentado autolesionarse luego del hecho. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al hospital Regional bajo custodia policial.

Otro de los puntos que genera incertidumbre en la investigación es que el arma utilizada no fue hallada en el lugar, por lo que se desplegó un operativo de rastrillaje en zonas cercanas, donde existen sectores con pastizales que dificultan la búsqueda.

La escena, marcada por rastros de sangre y signos de lucha, confirma para los investigadores que el hecho se produjo en medio de una pelea de extrema violencia.

Además, se supo que dos niños de 2 y 5 años, hermanos del acusado, se encontraban en la vivienda al momento del ataque, por lo que serían los únicos testigos directos de la tragedia. Ambos fueron puestos a resguardo por un familiar.

El fiscal de turno, Dr. Santiago Bridoux, supervisa las pericias realizadas por personal de Criminalística, mientras se intenta esclarecer completamente cómo se desencadenó el violento episodio que terminó en el crimen.