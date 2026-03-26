Peter Jackson desarrolla una nueva secuela de El Señor de los Anillos

La película “Shadows of the Past” explorará eventos inéditos de La Comunidad del Anillo y estará ambientada catorce años después de la muerte de Frodo.

Hoy 10:03

Una nueva entrega de El Señor de los Anillos se encuentra en desarrollo, esta vez a modo de secuela, según confirmó Variety. El proyecto contará con la participación de Peter Jackson, director de la trilogía original y de El Hobbit, junto al presentador Stephen Colbert, reconocido fanático del universo de J.R.R. Tolkien.

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La película, titulada “Shadows of the Past”, se centrará en eventos inspirados en los capítulos iniciales de La Comunidad del Anillo que no fueron incluidos en la adaptación cinematográfica de 2001. El objetivo es crear una historia fiel a los libros, pero también coherente con las películas que marcaron a toda una generación.

Según los primeros detalles, la trama se situará catorce años después de la muerte de Frodo, y seguirá a Sam, Merry y Pippin en un viaje para revivir los primeros pasos de su aventura. Al mismo tiempo, Elanor, la hija de Sam, descubrirá un secreto enterrado que podría cambiar la percepción sobre la Guerra del Anillo.

El anuncio confirma que el universo de Tolkien continúa expandiéndose, con una nueva mirada que busca conectar la fidelidad literaria con el legado cinematográfico.