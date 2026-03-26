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Invitan a sumarse a la carrera “Malvinas Argentinas Siempre”

La Asociación Vida Sana invita a la comunidad a participar de la carrera “Malvinas Argentinas Siempre”, que se realizará el próximo domingo 12 de abril en el Parque Ecológico de Santiago del Estero, con la participación estimada de 400 a 500 atletas.

Hoy 11:14

El evento tiene como eje central la conmemoración del Mes de Malvinas, rindiendo homenaje a nuestros excombatientes, quienes estarán presentes en una jornada cargada de emoción, memoria y reconocimiento.

La propuesta busca unir el deporte con la identidad nacional, reafirmando el mensaje de que las Malvinas son y serán argentinas.

Uno de los aspectos destacados del evento es el diseño de la remera oficial, que representa los colores y símbolos patrios, reforzando el sentido de pertenencia y homenaje.

Las inscripciones se están realizando de manera online a través de las redes de Vida Sana Corre, y también podrán completarse de forma presencial el día sábado 11 de abril, de 9 a 13 horas, en el Parque Ecológico.

Vida Sana es una organización que promueve el deporte, la salud y el trabajo social en la comunidad, convocando mensualmente a cientos de personas en sus actividades.

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